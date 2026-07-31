Ruben Schaken está furioso com a diretoria do Feyenoord. Em conversa com a ESPN, ele faz duras críticas à cúpula de Roterdã, que recebeu uma proposta do FC Twente por seu filho Jerayno.

A proposta dos Tukkers foi recusada pelo Feyenoord. Schaken afirma que o clube de Roterdã exige um valor muito alto pelo jogador da base. "Eles dizem que querem dez milhões de euros por ele."

O ex-jogador não está satisfeito com a forma como tudo aconteceu. "Um valor absurdo por um jogador da base que ainda precisa fazer sua estreia no time principal." Pai de Schaken é categórico. "Isto é sabotagem do Feyenoord. Não vou permitir que façam isso com meu filho."

O FC Twente ofereceria mais perspectiva ao jovem. "Agora o diretor técnico Dévy Rigaux se recusa a se comunicar. Ele só quer sentar à mesa na segunda-feira. Nós temos pressa justamente porque o início da liga está batendo à porta."

Segundo o ex-jogador do Feyenoord, não só há pouca perspectiva, como também foram feitas promessas vazias. "Jerayno poderia participar da pré-temporada, mas isso não aconteceu." Além disso, Kirayno, seu outro filho que joga no sc Heerenveen, seria contratado. "Não diga coisas que você não pode cumprir", é o recado de Schaken.

Jerayno Schaken foi chamado um dia antes do amistoso com o Rayo Vallecano (2 a 1). "A partida durou 120 minutos, mas ele não pôde entrar. Ninguém deu nenhuma explicação a ele sobre isso."

O Feyenoord respondeu às declarações de Schaken pai. "Infelizmente, a argumentação do pai de Schaken não é apenas emocional, mas também contém várias inverdades. No entanto, não vamos refutá-las na mídia", informou o clube à ESPN.

"O fato é que o clube vê Jerayno como um dos maiores talentos do Feyenoord. Não é à toa que ele recebeu um contrato que ainda tem mais dois anos de duração. Recentemente, o clube já havia enviado um convite para se sentar à mesa com os representantes de Jerayno", conclui o Feyenoord.