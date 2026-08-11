Diomande: transferi-me para o Real Madrid graças a este homem

O marfinense Yan Diomande, contratação mais recente do Real Madrid e principal reforço no mercado de transferências de verão, falou pela primeira vez com a camisa do clube, revelando suas sensações após a transferência para o "Santiago Bernabéu" e suas ambições com o time merengue.

Diomande tem 19 anos e chegou ao Real Madrid após uma temporada de destaque com o Leipzig, na qual conseguiu se firmar como um dos maiores talentos jovens do Campeonato Alemão, antes de conquistar o prêmio de melhor jogador jovem da Bundesliga.

Sonho de infância se transforma em realidade

Depois de assistir aos craques do Real Madrid pela televisão, o jogador marfinense agora se vê dividindo o vestiário com eles, em uma das etapas mais marcantes de sua carreira até aqui.

Diomande disse em entrevista à emissora do Real Madrid, reproduzida pelo jornal espanhol "AS": "Eu os assistia pela televisão, e hoje passei a dividir o vestiário com eles. É algo inacreditável".

Diomande não escondeu sua enorme felicidade por vestir a camisa do Real Madrid, afirmando que a transferência para o clube merengue era um de seus sonhos desde pequeno.

E disse: "Estou orgulhoso e feliz, porque este era o meu sonho. Quando era criança, eu queria jogar pelos maiores clubes do mundo. Sou grato por estar aqui, e feliz e orgulhoso com este passo. Quero deixar minha família orgulhosa de mim".

E acrescentou: "Este é o maior clube do mundo, e todo mundo quer vir para cá. Sou grato por estar aqui, e quero compartilhar minha felicidade com todos. Quero fazer parte das vitórias do time".

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Mourinho teve um papel na negociação

O ponta marfinense destacou o papel que o técnico José Mourinho teve na concretização de sua transferência para o Real Madrid, afirmando que os dois tiveram uma conversa antes de fechar o negócio.

E disse: "Quero agradecer ao treinador, porque conversamos antes disso, e estou aqui graças a ele e, claro, graças ao clube. Estou feliz. Obrigado por esta contratação, e obrigado ao clube e ao treinador por acreditarem em mim".

Real Madrid? "Aqui é mais difícil"

Diomande admitiu que jogar pelo Real Madrid impõe um nível diferente de pressão e desafios em comparação com suas experiências anteriores, mas ele vê isso como algo natural, dada a grandeza do clube.

E explicou: "É diferente. Aqui tudo é mais difícil, e isso é natural porque é o maior clube do mundo. Você tem que trabalhar mais duro do que em qualquer outro clube para se tornar o melhor do mundo, e é isso que estou tentando fazer".

Ele também falou sobre sua personalidade, dizendo: "Sou um pouco tímido quando se trata de falar, e quero aprender a dinâmica do time para poder ajudá-lo a conquistar muitos sucessos juntos".

Por que escolheu o Real Madrid?

Quando perguntado sobre o motivo que o levou a escolher o Real Madrid, sua resposta foi contundente, resumindo grande parte de seus sentimentos em relação ao clube merengue.

E disse: "Porque é o melhor clube do mundo. Quando o Real Madrid liga para você, não dá para dizer não. É simples assim".

Grande ambição desde o início

Diomande não quer se contentar em realizar seu sonho de chegar ao Real Madrid, mas aspira a deixar rapidamente sua marca e contribuir para a conquista de títulos.

E disse ao encerrar sua fala: "Quero conquistar muitos sucessos com o clube e ajudar o time a ganhar tudo. Estou muito feliz por estar aqui, e espero conquistar muito sucesso com o time. Hala Madrid!".