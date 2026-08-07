Diomandé desfalca treino do Real Madrid

O astro marfinense Yan Diomande não conseguiu realizar sua primeira sessão de treinos como jogador do Real Madrid.

O Real Madrid havia anunciado, na última quinta-feira, a contratação de Diomande, vindo do Leipzig.

O jornal As informou que o motivo da ausência de Diomande se deve ao fato de o jogador ter passado a manhã desta sexta-feira concluindo diversos trâmites e documentos oficiais.

Diante disso, é natural que Diomande não faça parte da delegação do time merengue que viajará para Budapeste.

Apesar de a ausência de Diomande não estar confirmada de forma definitiva, todos os indícios apontam que o técnico José Mourinho não poderá contar com seu novo jogador no amistoso contra o Ferencváros.

Por outro lado, o treinador português poderá contar com um de seus astros, já que Vinícius Júnior, que renovou seu contrato recentemente, estará entre os que viajarão.