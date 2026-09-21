O jovem ponta marfinense Yan Diomande (19 anos) se impôs com força na escalação do Real Madrid, mantendo boas atuações nos minutos em que entrou diante do Atlético de Madrid, reforçando as ótimas impressões que havia deixado anteriormente no confronto contra o Elche.

Apesar das condições adversas vividas pelo time merengue por causa da inferioridade numérica após a expulsão do zagueiro Huijsen, a aparição do jovem ponta foi um dos pontos positivos mais destacados nas fileiras da equipe durante o segundo tempo.

De acordo com o jornal espanhol "As", o técnico José Mourinho recorreu ao banco de reservas para colocar Diomande no lugar de Vinícius logo após o time sofrer o primeiro gol e jogar em inferioridade numérica.

Apesar de as redes do Real Madrid balançarem com o segundo gol apenas 5 minutos após a entrada do jogador marfinense, ele não se entregou e assumiu a responsabilidade de dinamizar o setor direito, que o dono da camisa 7 não conseguiu explorar.

O ex-jogador do Leipzig mostrou uma velocidade fora do comum e capacidade de drible (acertou 4 dribles em 6), além de uma precisão de passe de 90%, somada ao empenho defensivo com 9 divididas ganhas em 12 nos 36 minutos em que atuou, um período em que completou o mesmo número de dribles que Vinícius e Kylian Mbappé fizeram somados durante toda a partida, e isso apesar de sua equipe ter disputado o confronto com dez jogadores.

A entrada de Diomande resultou em uma mudança sem precedentes nos últimos tempos, já que o craque brasileiro Vinícius foi substituído antes de completar uma hora de jogo (aos 54 minutos).

Mesmo assim, o jogador aceitou a substituição e cumprimentou Mourinho e os demais membros da comissão técnica antes de se sentar no banco de reservas.

Assim que o confronto terminou, e ao contrário de alguns de seus companheiros, ele se dirigiu diretamente ao vestiário, encerrando mais uma partida que comprovou o total distanciamento do jogador de seu melhor nível.

Essa realidade coloca o técnico português em uma situação complicada, ao ver como o recém-chegado e autor da contratação mais cara da história do clube supera um dos jogadores mais decisivos da história recente do Real Madrid.

A dificuldade aumenta ao considerar que Diomande mostrou, em seus últimos minutos diante do Elche e do Atlético de Madrid, que se sente mais à vontade jogando pela ponta esquerda.

Com base nisso, assim que a data Fifa terminar e começarem os preparativos para o confronto contra o Villarreal, Mourinho terá de tomar uma decisão crucial: ou manter a presença de uma peça fundamental do tamanho de Vinícius, ou apostar no recém-chegado Diomande.



Vocês podem debater os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"