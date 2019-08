Diniz deixa o Fluminense com segunda pior defesa e 26% de aproveitamento no Brasileiro

Treinador não aguenta a sequência de maus resultados e deixa o Flu após derrota em casa para o CSA

Com uma vitória nos últimos dez jogos do Campeonato Brasileiro, Fernando Diniz não é mais o técnico do . Na manhã desta segunda-feira, o clube carioca divulgou nota sobre a demissão, um dia após a derrota contra o , por 1 a 0 no Maracanã.

Diniz chegou ao Fluminense no começo deste ano, mas nunca conseguiu manter um bom nível. No Brasileirão, com apenas 3 vitórias, 3 empate e 9 derrotas, o time ocupa a 17ª colocação. Marcão, auxiliar técnico, assume interinamente.