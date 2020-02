Diniz cumpre promessa e São Paulo começa a produzir mais do que o seu Flu

Tricolor paulista apresenta evolução no ataque e estilo de jogo já apresenta a "cara" de seu treinador

O massacrou o na noite da segunda-feira e só não deixou o gramado do Morumbi com uma vitória por culpa de uma desastrosa atuação da arbitragem. Extracampo à parte, um ponto parece já estabelecido a respeito do Tricolor: a evolução do jogo ofensivo da equipe, uma promessa do técnico Fernando Diniz ainda no ano passado.

Em declaração concedida após a derrota por 3 a 0 para o , no Brasileiro, Diniz afirmou algo que irritou bastante a torcida são-paulina.



"Eu acho que o São Paulo tem a minha cara em muitos jogos, se você relativizar o tempo em que estou no São Paulo. Se eu ficar aqui oito meses, é um time que vai jogar melhor do que o no sentido tático, isso é seguro”, avaliou o comandante tricolor.



A comparação com um time que brigou contra o rebaixamento durante quase todo o torneio nacional incomodou os tricolores, mas tinha claro sentido na parte boa do que foi sua passagem pelas Laranjeiras. O Fluminense era uma equipe que prezava o jogo ofensivo e chegava muitas vezes à meta adversária, algo que, no São Paulo, aconteceu principalmente nos jogos realizados no Morumbi.





Somadas, as atuações contra Água Santa e Novorizontino tiveram 54 chutes a gol do Tricolor, com 14 acertos. Para se ter uma ideia, no Brasileiro do ano passado a média apresentada pelo clube do Morumbi foi de 12 chutes a gol por jogo apenas. No Paulista, até aqui, são 20 por partida.



No Fluminense, que penava por motivos defensivos e não conseguiu se mostrar uma equipe equilibrada, Diniz conseguiu uma média de 15 finalizações por mais de um semestre. Contando que o nível dos adversários são-paulinos deve aumentar com a chegada da Libertadores e do Brasileiro, é possível ver os 20 chutes por jogo atuais chegarem mais próximos aos 15 do .



A expectativa agora é para saber a melhora que o São Paulo terá neste mês de fevereiro. Sem jogos marcados para os “meios” das semanas, o Tricolor ficará com quatro semanas "cheias" de trabalho antes da estreia na da América, principal objetivo da temporada. A partida será disputada no dia 05/03, às 23h (de Brasília), contra o Escuela Municipal Binacional, do , no Estádio Guillermo Briceño Rosamedina.