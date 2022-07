Diniz coloca Fluminense na briga pelo título brasileiro: “tem que sonhar”

A equipe tricolor segue em sequência sem derrotas, na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro

O Fluminense segue dando demonstrações de força sob o comando de Fernando Diniz. Depois de conseguir se classificar para as quartas de final da Copa do Brasil, onde vai enfrentar o Fortaleza, no Brasileirão o Tricolor continua na sequência invicta: depois da vitória de virada sobre o Goiás, fora de casa, o Flu chegou a sete jogos sem perder e ocupa a vice-liderança desta Série A.

Perguntado se o seu time poderia ser considerado um candidato ao título, apesar de não contar com o poderio financeiro de clubes como Palmeiras, Atlético-MG e Flamengo, Diniz foi direto ao ponto: acredita que, sim, sua equipe pode fazer os torcedores sonharem com a taça.

“Em relação à briga, o que eu falo constante mente é: o Fluminense vai ganhar o campeonato? Um time da grandeza do Fluminense, do São Paulo, do Botafogo... os times têm que sonhar com o título. É o mínimo que a gente tem que fazer. E trabalhar para tentar conquistar”, afirmou em sua entrevista coletiva.

“Existe uma lógica, que o poder financeiro te aproxima das vitórias. Tem time que tem quatro vezes (mais) o orçamento do Fluminense. Isso (o orçamento) é um predicado que favorece muito, mas ele não é determinante, não vai ganhar por causa disso. O Fluminense tem menos orçamento, mas tem jogadores, tem time, tem estrutura, tem diretoria que trabalha de maneira harmônica para que as coisas aconteçam, e dentro das nossas condições a gente tem que sonhar, trabalhar e lutar pela conquista do campeonato”.

A vitória sobre o Goiás teve roteiro que exigiu poder de reação a um Fluminense que, se desta vez não encantou, ao menos conseguiu mais uma vitória. O Fluminense saiu em vantagem ainda no primeiro tempo, com gol de Jhon Arias, mas o Goiás empatou com Pedro Raul e, na reta final da segunda etapa, virou através de um belo gol de Nicolas. No espaço de um minuto, contudo, Germán Cano – artilheiro do campeonato – e Willian Bigode transformaram a derrota provável em uma vitória saborosa: 3 a 2.