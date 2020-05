Dinheiro de Arrascaeta pode ajudar Cruzeiro em dívidas urgentes

Clube necessita de dinheiro o quanto antes para pagar salário de jogadores e não sofrer mais penalizações da Fifa

Em tempos de pandemia, qualquer ajuda é bem-vinda, principalmente quando a situação econômica não favorece. No caso do , que foi inclusive penalizado pela Fifa com a perda de seis pontos na Série B por falta de pagamento pelo empréstimo de Denílson junto ao Al-Wahda, dinheiro é ainda mais importante para ajudar o clube.

Com um turbilhão de problemas no clube, a diretoria busca retirar um dinheiro que está parado na justiça para quitar os salários dos jogadores referentes ao mês de abril. São mais de R$ 6 milhões de uma parcela da venda de Giorgian de Arrascaeta ao , em janeiro de 2019.

O valor foi penhado pois o Cruzeiro não repassou à Receita Federal o Imposto de Renda recolhido. Segunda a Rádio Itatiaia, os advogados cruzeirenses conseguiram impedir que o dinheiro fosse para a Fazenda Nacional e agora tenta recuperar tal quantia.

Como se não bastasse os salários dos funcionários atrasados, o Cruzeiro tem muitas outras dívidas e precisa quitar vencimentos com o Profut, além de contas de água, luz e convênio médico. O clube alega que são mais de R$ 5 milhões a serem pagos. Porém, caso o dinheiro de Arrascaeta seja recuperado, será destinado ao pagamento de salários.

Assim como no caso de Denílson, o Cruzeiro corre contra o tempo para não ser penalizado novamente com a perda de mais seis pontos. Se o clube não pagar cerca de R$ 10 milhões ao FC Zorya, da , referentes à compra de Willian Bigode, ainda em 2014.