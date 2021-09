Dínamo de Kiev x Benfica: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta terça-feira (14), pela primeira rodada do grupo E da Champions League; veja acompanhar na TV e na internet

Dínamo de Kiev e Benfica entram em campo nesta terça-feira (14), em Kiev, a partir das 16h (de Brasília), pela primeira rodada do grupo E da Champions League. O duelo terá transmissão ao vivo do HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Quer ver as semifinais e a final da Champions League ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL Esporte Clube!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Dínamo de Kiev x Benfica DATA Terça-feira, 14 de setembro de 2021 LOCAL Estádio de Kiev, Kiev - Ucrânia HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Dínamo quer iniciar a Champions com vitória em casa / Foto: Getty Images

A TNT, na TV fechada, e o HBO Max, na plataforma de streaming, vão transmitir o jogo desta terça-feira. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Dínamo de Kiev quer aproveitar o fator casa para somar seus primeiros pontos na Champions League.

O time ucraniano não terá Ramirez, Besedin, Kulach, Popov e Kargbo, afastados por lesão. Desta forma, Shkurin deve ganhar uma oportunidade no ataque.

Do outro lado, o Benfica chega empolgado após as vitórias na fase preliminar da competição e quer iniciar a fase de grupos com mais um triunfo.

A equipe portuguesa não terá Lucas Veríssimo, suspenso, enquanto André Almeida é dúvida. Já Taarabt retorna ao time.

Provável escalação do Dínamo de Kiev: Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Syrota, Mykolenko; De Pena, Sydorchuk, Shaparenko, Tsygankov; Garmash; Shkurin.

Provável escalação do Benfica: Vlachodimos; Otamendi, Morato, Vertonghen; Pizzi, Weigl, Mario, Grimaldo; Silva, Yaremchuk, Nunez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

BENFICA

JOGO CAMPEONATO DATA Santa Clara 0 x 5 Benfica Campeonato Português 29 de agosto de 2021 Benfica 2 x 1 Tondela Campeonato Português 11 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Benfica x Boavista Campeonato Português 20 de setembro de 2021 15h (de Brasília) Vitória x Benfica Campeonato Português 25 de setembro de 2021 14h (de Brasília)

DÍNAMO DE KIEV

JOGO CAMPEONATO DATA Metalist 0 x 2 Dínamo Campeonato Ucraniano 11 de setembro de 2021 Dínamo 7 x 0 Kolos Campeonato Ucraniano 28 de agosto de 2021

Próximas partidas