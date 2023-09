Dinamarca x San Marino: onde assistir, que horas é, escalação e mais das Eliminatórias da Eurocopa

Dinamarqueses enfrentam um dos 'saco de pancadas' do futebol; veja tudo o que você precisa saber para o confronto

Dinamarca e San Marino se enfrentam na noite desta quinta-feira (07), às 15h45 (de Brasília), no Parken Stadium, pela 5ª rodada das Eliminatórias da Eurocopa. A partida terá transmissão ao vivo da UEFA.TV, pela internet.

A Dinamarca tem como objetivo ampliar sua sequência de invencibilidade de três jogos, com um segundo triunfo nesta série. Após uma derrota dolorida diante do Cazaquistão na segunda rodada, outro triunfo pode estabilizar a situação da equipe, 3ª colocada com sete tentos, no Grupo H.

O San Marino é uma seleção formada em 1986 e registra apenas uma vitória em sua história - em 2004, em amistoso contra Liechtenstein. No ano passado, o time encerrou sua sequência de 19 reveses conquistando um empate com as Ilhas Seicheles. A tendência é de um novo revés do lanterna do grupo, que sequer anotou um gol até aqui.

Prováveis escalações

Dinamarca: Schmeichel; Christensen, Kjaer, Andersen; Bah, Hojbjerg, Erisksen, Larsen; Olsen, Wind; Hojlund. Técnico: Kasper Hjulmand.

San Marino: Benedettini; Fabbri, Di Maio, Rossi; D'Addario, Lunadei, Battistini, Golinucci, Tosi; Nanni, Berardi. Técnico: Fabrizio Constantini.

Desfalques

Dinamarca

A Dinamarca não possui desfalques divulgados.

San Marino

San Marino também não.

Quando é?