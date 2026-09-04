Hansi Flick enfrenta o seu primeiro teste real na gestão da abundância de estrelas no meio-campo do Barcelona, depois que as suas opções ficaram completas com o retorno de Gavi e a recuperação de Rodri, ao lado de Pedri e Marc Bernal, tornando a disputa pelas duas posições de volante aberta entre quatro jogadores com capacidades diferentes e ambições semelhantes.

O jornal espanhol "Sport" afirmou que Gavi ficou disponível para atuar após o seu retorno aos treinos na quinta-feira, enquanto Rodri recuperou gradualmente a sua condição e participou das últimas partidas, fazendo com que Flick se veja diante de várias opções antes do confronto com o Valencia no estádio Mestalla, no domingo, e antes do início da campanha do Barcelona na Liga dos Campeões da Europa diante do Feyenoord na próxima semana.

Marc Bernal é o único jogador que começou as três primeiras partidas do Barcelona nesta temporada, mas não completou nenhuma delas, enquanto Pedri começou ao seu lado nos dois últimos jogos antes de Rodri entrar em seu lugar no segundo tempo.

Já Gavi, que iniciou a temporada como titular diante do Elche antes de sofrer a lesão, voltou aos treinos coletivos e ficou pronto para atuar, embora os relatos espanhóis descartem escalá-lo como titular diante do Valencia.

Rodri e Pedri

Apesar do brilho de Bernal e da concorrência de Gavi, o plano principal de Flick parece estar baseado em combinar Rodri e Pedri na dupla de volantes, pela capacidade que ambos os jogadores possuem de controlar a bola e administrar o ritmo da partida.

Flick havia elogiado as qualidades de Rodri após a sua chegada ao Barcelona, afirmando que a sua presença dá à equipe mais experiência e controle, enquanto Bernal representa uma opção importante na mesma posição.

A importância de Rodri reside especificamente na sua capacidade de dar ao Barcelona equilíbrio diante do gol, permitindo que Pedri se movimente com mais liberdade e construa os ataques, uma combinação que Flick considera capaz de dar à equipe maior controle sobre as partidas.

Ainda assim, o brilho de Marc Bernal no início da temporada tornou difícil deixá-lo de fora, enquanto Gavi possui a capacidade de jogar em mais de uma posição, o que lhe dá uma chance adicional de conseguir minutos importantes ao longo da temporada.

Flick se prepara agora para tomar as suas primeiras decisões difíceis nesta posição, já que não terá que escolher apenas entre quatro jogadores, mas também dispõe de outras opções, como Eric García e Dani Olmo, o que faz do meio-campo do Barcelona um dos setores mais lotados de talentos nesta temporada.