Diego Souza decide contra o Inter: era o atacante que faltava ao Grêmio?

O jogador teve sua contratação criticada por parte da torcida, mas já fez três gols em três jogos disputados

Diego Souza fez o gol da vitória do no clássico contra o , pela semifinal da primeira fase do .

O gol saído nos momentos finais do jogo significou muito para as duas partes, tanto para o jogador quanto para o Grêmio.

Pela parte de Diego, foi o terceiro gol em três jogos que disputou na temporada, que está marcada por um avanço do centroavante. Ele passou por períodos de seca e teve sua forma física muito criticada, agora dá a volta por cima nos dois aspectos.

Ao final do jogo, Diego deu uma entrevista ao PFC em que se diz muito grato: “Não é a toa, a gente trabalha bastante. Eu agradeço muito a deus por essa oportunidade que eu estou tendo. O mínimo que eu posso fazer é dar o meu 100%. Lógico, é o meu início e eu tenho muito a melhorar. Mas com os jogadores que a gente tem, facilita bastante”

Já para o Grêmio, pode significar que a vaga de atacante foi finalmente preenchida. No ano passado, o tricolor teve dificuldades em seu ataque formado por Diego Tardelli - que acabou rescindindo contrato com o clube gaúcho - e André, que acabaram rendendo bem menos do que o esperado.

Por enquanto, o casamento entre Diego Souza e o Grêmio vai bem, para a alegria da torcida, que chegou a criticar a contratação do atacante.