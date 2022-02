Diego Alves e Filipe Luís indicaram Gabigol para cobrança decisiva contra o Atlético-MG

Logo ao final da disputa de pênaltis, que deu ao Atlético-MG o título da Supercopa do Brasil, vários torcedores do Flamengo se questionaram por que Gabigol não bateu a cobrança decisiva e deixou a responsabilidade nos pés de Vitinho. Tal pergunta, segundo soube a GOAL, ainda ecoa nos bastidores do Rubro-Negro mas sem uma resposta direta.

Perito em penalidades, Gabigol é o batedor oficial do Flamengo e tem aproveitamento incrível. Desde que chegou ao clube, ele perdeu apenas duas cobranças de 30. Ou seja, foram 28 convertidas.

No momento em que Hulk colocou a bola na rede, algumas lideranças do grupo como Daniel Alves e Filipe Luís indicaram Gabi para a cobrança, o camisa 9, no entanto, hesitou. Diante de indefinição, Vitinho chamou a responsabilidade, mas parou nas mãos de Everson e a taça foi para o Atlético-MG.

No final do jogo, o capitão Diego Ribas deixou claro que não ter ido cobrar o pênalti foi uma decisão de Gabigol.

"Foi uma questão do Gabi, confiamos nos jogadores, conversamos quem queria e foi decidido que o Vitor iria bater. Parabenizo a coragem do Vitinho em ir bater, um é difícil, dois ainda mais".

Na coletiva após o jogo, o técnico Paulo Sousa também deixou claro que foi uma questão do atacante e não uma decisão dele como treinador.

"Decidimos os cinco primeiros e a ordem dos cinco. Decidimos com todo o elenco. Após esses cinco, as decisões foram tomadas entre eles e por quem se sentisse melhor".

Apesar da dúvida, ninguém cobrou ou questionou diretamente Gabigol sobre o assunto, pelo menos não no vestiário e nem no voo de volta para o Rio de Janeiro.

Através das redes sociais, Gabigol respondeu um torcedor sobre alguns estarem o chamando de pipoqueiro e deu a entender que esperou para bater o pênalti decisivo, ou seja, aquela que seria o do título.

Pipoqueiro hahahahaha

Com essa camisa em finais quem tem mais gols sou eu e o Rei 🤪 https://t.co/fPhzjPVjtb — Gabi (@gabigol) February 21, 2022

Eles gostam de uma polêmica 🙄

Agora se dá certo, todos seriam o inventor do futebol hahahahaha https://t.co/PsFJoCJJ7B — Gabi (@gabigol) February 21, 2022

O elenco do Flamengo se reapresenta nesta segunda-feira (21), às 15h, no Ninho do Urubu e se prepara para encarar o Botafog, nesta quarta-feira (23), pelo Campeonato Carioca.