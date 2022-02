Por que Gabigol não bateu o pênalti decisivo pelo Flamengo na Supercopa?

No último domingo (20), mais uma decisão de Supercopa do Brasil foi disputada, e em outra oportunidade o Flamengo surgiu como candidato ao título, dessa vez como convidado. O Atlético-MG foi o grande campeão, após vencer a Copa do Brasil e o Brasileirão 2021, depois de Vitinho ter perdido o pênalti decisivo para o Rubro-negro.

Alguns ficaram em dúvida sobre o último batedor do Flamengo: por que Gabigol não bateu aquela penalidade, que poderia manter o clube carioca firme na disputa? O meia Diego explicou sobre o ocorrido, dando méritos ao Vitinho:

"Aí é uma questão do Gabi. Nós confiamos nos jogadores. Conversamos ali quem iria para esta cobrança. Foi decidido que Vitor foi bater. Eu parabenizo a coragem dos jogadores, do Vitor em especial, por ter ido lá, assumido a responsabilidade de bater o segundo pênalti, que é muito difícil. Um já é difícil, dois ainda mais. Então foi isso que aconteceu. Temos de levantar a cabeça e seguir em frente".

O técnico Paulo Sousa, do Flamengo, também relatou que, caso houvesse mais do que os primeiros cinco pênaltis, os jogadores decidiriam entre si quem seguiria batendo: "Quando nós decidimos os cinco primeiros, e a ordem dos cinco primeiros, e decidimos com a equipe e com todo o elenco que as decisões tomadas após esses mesmo cinco, ou seja, se houvesse a continuidade, que, quem se sentisse melhor, entre eles tomasse as decisões."

Além disso, o treinador ainda comentou sobre a continuidade do elenco, que precisa se inspirar no passado para refletir nas glórias futuras: "Hoje, é uma equipe que precisa ter a mesma fome de conquistar do que teve no início da construção desse elenco. Para mim, para melhorar é melhorar essa fome, essa determinação de querer ganhar, acho que esse é o grande desafio que todos nós temos que ter. É esse espírito que temos que ter".

A disputa de pênaltis acabou precisando que os batedores fossem repetidos, chegando às cobranças de Everson e Hugo Souza, goleiros de Galo e Flamengo, respectivamente, que acabaram desperdiçando as oportunidades. Além deles, Guga, Godín e Mariano perderam para o Atlético, enquanto Arão, Matheuzinho, Fabrício Bruno e Vitinho não acertaram o objetivo do gol.

"O peso vai ser hoje. Uma noite sem dormir. Vamos seguir. Estamos acostumados a decisões, a vencer, mas obviamente quando acontece o que aconteceu hoje, um grande jogo, a dor é muito grande. Mas temos de seguir. Nossa vida é essa. É seguir em frente e estar cada vez melhor, em busca dos títulos que temos pela frente. É isso que vamos fazer", finalizou o meia Diego.