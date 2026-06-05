Dick Advocaat está irritado com o Feyenoord e aponta o dedo a um único jogador

Dick Advocaat criticou duramente, no programa “De Oranjezomer”, as novas relações de poder dentro do Feyenoord. O técnico da seleção de Curaçao, que também é assessor de Robin van Persie, não entende o papel de destaque que o diretor técnico Dévy Rigaux está assumindo atualmente e chega a classificar a recente coletiva de imprensa do clube como “ridícula”.

Na última segunda-feira, Rigaux e o futuro diretor-geral Robert Eenhoorn compareceram juntos à imprensa. No entanto, não ficou claro como será o futuro do técnico Robin van Persie.

Na noite de sexta-feira, Advocaat se mostrou bastante crítico no programa De Oranjezomer sobre os acontecimentos em Roterdã. Segundo Advocaat, a posição do diretor técnico está sendo supervalorizada.

“Achei ridículo, com todo o respeito”, disse Advocaat. “Um diretor técnico é um olheiro-chefe com um título mais pomposo. E agora vão fazer dele o homem decisivo. O homem decisivo é o diretor-geral, Eenhoorn.”

“O diretor técnico deve decidir, em conjunto com o treinador principal, quais jogadores serão contratados. Mas a figura mais importante é o treinador. E não o diretor técnico, nem o diretor geral. Agora, os papéis estão totalmente invertidos”, afirma Advocaat.

Também Theo Janssen, seu colega de mesa, questiona a postura de Eenhoorn durante a coletiva de imprensa. Segundo Janssen, o futuro diretor geral dá a impressão de estar à espera.

Advocaat concorda com isso. “Eenhoorn é um homem que, normalmente, aproveitaria essa oportunidade. Mas ele não o fez.”