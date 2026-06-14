Dick Advocaat declara sentir fortes emoções pela Alemanha - Curaçao

O técnico da seleção, Dick Advocaat, foi tomado pela emoção na estreia de Curaçao na Copa do Mundo contra a Alemanha. Após a derrota por 7 a 1 para a favorita ao título, Advocaat explicou ao jornal Algemeen Dagblad de onde vinham suas emoções.

Por muito tempo, parecia que Advocaat nem sequer estaria em uma Copa do Mundo pela terceira vez em sua carreira. O “Pequeno General” levou o país à Copa do Mundo, mas se afastou devido à situação de saúde de sua filha. No fim das contas, ele voltou ao cargo de técnico.

No NRG Stadium, em Houston, Texas, Advocaat, de 78 anos, viu milhares de torcedores de Curaçao, que não queriam perder esse momento histórico. “Foi difícil para mim antes da partida”, reconhece o técnico. “Sim, rolaram lágrimas.”

“As pessoas estão tão felizes e entusiasmadas por finalmente estarem presentes em uma Copa do Mundo. Deve ser a idade, mas o hino nacional me emociona. Depois do jogo, não devo ficar muito tempo em campo, com todas essas pessoas felizes, isso me comove.”

“Mesmo depois do 1 a 7, eles estão orgulhosos e felizes, isso é realmente especial. Pelo menos, eu nunca tinha visto isso antes.” Curaçao lutou com todas as suas forças e marcou seu primeiro gol em uma Copa do Mundo, por meio de Livano Comenencia. No entanto, não foi possível evitar a goleada.

"A Alemanha foi realmente muito forte", continua Advocaat. "Acho que meus jogadores não esperavam que o resultado pudesse ser assim. Mas aconteceu. A Alemanha foi muito boa e nós mesmos também cedemos alguns gols com muita facilidade."

Apesar da goleada, Advocaat disse ao AD que ainda acredita plenamente na classificação para a próxima fase. “Não tenho medo de que algo de negativo se instale no grupo agora. Os rapazes simplesmente não são assim; eles vão lutar novamente contra o Equador e, mais tarde, contra a Costa do Marfim.”

No dia 21 de junho, às 02h00 (horário da Holanda), Curaçao volta a entrar em campo. O adversário será o Equador, em Kansas City. No dia 25 de junho, às 22h00, o The Blue Wave encerra a fase de grupos contra a potência africana Costa do Marfim.