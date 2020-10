Dicas para apostar em Grêmio x Internacional e Bahia x Sport

Confira em quem apostar no Gre-Nal 428 e no duelo entre nordestinos válido pelo Brasileirão

Antes de tudo, quero agradecer ao feedback da galera que manda recados no Youtube e no Twitter, é sempre muito importante o retorno de vocês. Já fizemos 14 semanas de GREEN o que é uma excelente notícia para quem mantém estratégia de longo prazo.

Esta semana vamos analisar dois clássicos do futebol e que prometem esquentar o Brasileirão: Grêmio e Internacional fazem o Gre-Nal 428 na Arena no sábado às 17h, e Bahia e Sport se enfrentam em Pituaçu no domingo às 18h15.

A ETERNA GANGORRA DA MAIOR RIVALIDADE DO PAÍS

Antes do Gre-Nal 427 pela Libertadores, era a cabeça de Renato Portaluppi que era pedida pela torcida. Após mais uma derrota e cinco clássicos sem vitória, agora é a de Chacho Coudet que está na reta. O tamanho dessa rivalidade faz com que heróis e vilões invertam seus lugares em questão de minutos.

O depois de uma curva descendente, tenta se estabilizar na tabela do campeonato. Claramente o time de Renato deixou de ser um time propositivo para abraçar os contra ataques. Marca MENOS gols do que esperado (0.91 gol para 1.59xG na média) e 30% dos seus gols tiveram origem em bolas paradas. Apenas em 20% das partidas como mandante o Tricolor marcou primeiro.

Já o Inter conseguiu se estabilizar no G4 e pretende se manter ali. Uma defesa sólida levando MENOS gols que esperado (0.67 gol sofrido para 0.72xGA na média) e com 5.4 PPDA, um dos times mais intensos defensivamente do Brasileirão. Como visitante, o marcou primeiro em 50% das partidas.

É clássico, talvez o mais imprevisível de todos. Mesmo assim, as probabilidades apontam vitória do Grêmio com 50%, empate com 21% e vitória do Inter com 28%. Minha dica é back no Over 0.5 no HT que tem 55% de probabilidade.

MANO MENEZES x JAIR VENTURA: UM DUELO INTERESSANTE

Talvez as duas maiores forças do futebol nordestino historicamente, com muita rivalidade e paixão. Mas em momentos diferentes: o de treinador novo, novas ideias e modelo de jogo. O Sport em curva ascendente na tabela, encaixando seu jogo e se tornando mais competitivo.

O Tricolor na média marca MENOS gols que esperado (1.09 para 1.23xG) e sofre MAIS gols que esperado (1.73 para 1.43xGA). Ou seja, um time pouco eficiente e ainda não achou equilíbrio. Tanto os ataques posicionais quanto as bolas paradas, são as forças ofensivas do Bahia. Jogando em casa, time marcou primeiro em 33% das partidas.

A chegada de Jair arrumou a defesa e agora o Sport sofre MENOS gols que esperado (1.08 para 1.39xGA). Ótima notícia. A probabilidade de gol por finalização é bem alta: 14% na média. Mas ainda falta qualidade técnica para converter as chances em gols. Como visitante, o Leão marcou primeiro em 33% das partidas.

Promessa de jogão, tendo o Bahia com 51% de vitória, 25% o empate e vitória dos pernambucanos com 24%. Minha dica é back ao Over 1.5 que tem 67% de probabilidade.