Díaz responde às críticas com uma conquista única

Em meio às comemorações da seleção marroquina pela classificação às quartas de final da Copa do Mundo de 2026, Ibrahim Díaz roubou a cena com mais uma conquista individual, confirmando que sua influência na trajetória dos “Leões do Atlante” não se limitou apenas ao desempenho em campo, mas se estendeu à escrita de uma nova página na história do futebol africano.

Díaz tornou-se o jogador africano com mais assistências na história da Copa do Mundo, após elevar seu total para quatro assistências, assumindo sozinho a liderança da lista histórica após a vitória do Marrocos sobre o Canadá por 3 a 0 nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, na noite deste sábado, de acordo com dados da Squawka.

Os números do jogador marroquino refletem o tamanho de sua influência no torneio até o momento: ele disputou 388 minutos, tocou na bola 206 vezes e completou 123 passes de um total de 136, com uma taxa de sucesso superior a 90%.

Além disso, o astro do Real Madrid criou 8 chances claras de gol, conseguiu 5 dribles, chutou 5 vezes a gol, além de ter dado 4 assistências, contribuindo defensivamente com 3 intervenções bem-sucedidas e 2 bloqueios, sem esquecer que acertou 2 passes de profundidade em 2 tentativas, enquanto sua média de gols esperados (xG) foi de 0,37 na Copa do Mundo atual.

Díaz foi alvo de críticas por parte de vários analistas e ex-jogadores do Marrocos em partidas anteriores, como o ex-jogador da seleção Younes Belhanda, que descreveu o desempenho do jogador do Real Madrid como individualista e prejudicial à equipe, o que levou o técnico Mohamed Wahbi a defender o jogador.

A seleção marroquina enfrentará, nas quartas de final, o vencedor do confronto entre França e Paraguai.

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