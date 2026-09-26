A ausência de Brahim Díaz no confronto contra o Gabão não foi um mero detalhe passageiro para a torcida marroquina, mas Mohamed Ouahbi, técnico da seleção do Marrocos, apressou-se em oferecer garantias sobre a situação do astro do Real Madrid, afirmando que a lesão que ele sofre não é motivo de preocupação e que suas chances de estar apto para a próxima partida seguem de pé.

Ouahbi demonstrou satisfação com o desempenho da seleção marroquina durante a vitória sobre o Gabão por dois a zero, no início da caminhada do Marrocos nas eliminatórias de acesso à Copa Africana de Nações de 2027, ressaltando que a fase atual exige paciência, especialmente com a oportunidade concedida a alguns talentos em ascensão.

O treinador marroquino afirmou que seu objetivo é construir uma seleção capaz de disputar títulos, enfatizando a confiança nos jogadores jovens, dos quais vários mostraram, durante o confronto contra o Gabão, capacidade de assumir responsabilidade e apresentar níveis que inspiram otimismo.

A partida contou com a participação de um grupo de rostos jovens, a exemplo de Ali Maâmar, Yassir Zabiri e Abdellah Ouazane, dentro da orientação da comissão técnica rumo à renovação gradual da estrutura de jogadores da seleção.

Ouahbi esclareceu durante a coletiva de imprensa que a política de apostar nos elementos jovens continuará durante as próximas partidas, afirmando que dar aos jogadores confiança e oportunidade representa uma parte essencial de seu projeto com a seleção marroquina.









No que diz respeito à situação de Brahim Díaz, Ouahbi revelou que o jogador sofre de uma lesão leve que o impediu de atuar diante do Gabão, esclarecendo que os exames médicos, entre eles a ressonância magnética, confirmaram que a lesão não é grave.

Ele apontou que Díaz chegou à concentração da seleção sentindo algumas dores, antes de passar pelos exames necessários, acrescentando que o jogador demonstrou grande vontade de permanecer com o grupo, na esperança de estar apto para a próxima partida contra o Lesoto, na África do Sul.

O astro do Real Madrid dará continuidade ao seu programa de tratamento sob a supervisão da equipe médica da seleção, sendo que passará por uma nova avaliação antes de se definir sua situação final quanto à participação.

Ouahbi segue construindo seu projeto com a seleção marroquina sobre três eixos principais: dar confiança aos talentos jovens, manter a disciplina e formar um grupo capaz de disputar títulos com força nos próximos compromissos.