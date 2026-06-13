Goal.com
Ao VivoIngressos
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
FBL-WC-2026-TRAINING-MARAFP

Traduzido por

Díaz lidera o Marrocos contra os companheiros de Neymar... e Thiago no ataque do Brasil

Brasil x Marrocos
Brasil
Marrocos
Copa do Mundo
Brasil
Marrocos
EUA

Mohamed Wahbi, técnico da seleção marroquina, anunciou a escalação dos Leões do Atlante para o confronto contra o Brasil, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.

Wahbi escalou Ibrahim Díaz, estrela do Real Madrid, no ataque, enquanto Achraf Hakimi comandará a defesa dos Leões.

Já Carlo Ancelotti, técnico do Brasil, contrariou as expectativas e escalou Igor Thiago como ponta de lança, enquanto Matheus Cunha ficou no banco de reservas.

A escalação do Marrocos foi a seguinte:

Goleiros: Yassine Bounou

Copa do Mundo
Brasil crest
Brasil
BRA
Marrocos crest
Marrocos
MAR

Defesa: Achraf Hakimi, Nasser Mazraoui, Chadi Riad, Issa Diop

Meio-campo: Ezzedine Ounahi, Ayub Bouadi, Nael El Ainaoui

Ataque: Ibrahim Diaz, Ismail Saibari, Bilal El Khannous 

Já a escalação do Brasil foi a seguinte:

Goleiro: Alisson Becker

Defesa: Gabriel Magalhães, Marquinhos, Douglas Santos, Roger Ibáñez

Meio-campo: Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá

Ataque: Vinícius Júnior, Raphinha, Igor Thiago

Publicidade