Mohamed Wahbi, técnico da seleção marroquina, anunciou a escalação dos Leões do Atlante para o confronto contra o Brasil, na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo.
Wahbi escalou Ibrahim Díaz, estrela do Real Madrid, no ataque, enquanto Achraf Hakimi comandará a defesa dos Leões.
Já Carlo Ancelotti, técnico do Brasil, contrariou as expectativas e escalou Igor Thiago como ponta de lança, enquanto Matheus Cunha ficou no banco de reservas.
A escalação do Marrocos foi a seguinte:
Goleiros: Yassine Bounou
Defesa: Achraf Hakimi, Nasser Mazraoui, Chadi Riad, Issa Diop
Meio-campo: Ezzedine Ounahi, Ayub Bouadi, Nael El Ainaoui
Ataque: Ibrahim Diaz, Ismail Saibari, Bilal El Khannous
Já a escalação do Brasil foi a seguinte:
Goleiro: Alisson Becker
Defesa: Gabriel Magalhães, Marquinhos, Douglas Santos, Roger Ibáñez
Meio-campo: Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá
Ataque: Vinícius Júnior, Raphinha, Igor Thiago