Diante do Egito... a Argentina repete a façanha do Brasil após 88 anos

A seleção argentina consolidou sua presença na história da Copa do Mundo ao reverter uma desvantagem de dois gols e conquistar uma vitória emocionante sobre o Egito (3 a 2), na última terça-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, garantindo assim ao atual campeão a classificação para as quartas de final e alcançando dois feitos inéditos em sua história.

Graças a essa vitória, a Argentina se tornou a segunda seleção fora da Europa a vencer uma partida das fases eliminatórias da Copa do Mundo após estar perdendo por dois gols, depois do Brasil, que alcançou o mesmo feito contra a Suécia em 19 de junho de 1938.

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Além disso, a seleção argentina alcançou mais um feito histórico: esta é a primeira vez, em toda a sua história de participações na Copa do Mundo, que consegue conquistar a vitória após estar perdendo por dois gols.

A partida começou com a vantagem do Egito (2 a 0), antes de Lionel Messi liderar a reação dos campeões mundiais: ele deu a assistência para o gol que reduziu a diferença e marcou o gol de empate; em seguida, Enzo Fernández marcou o gol da vitória nos acréscimos, garantindo à sua seleção uma vitória dramática.

A seleção argentina marcou um confronto com a Suíça nas quartas de final, dando continuidade à sua jornada de defesa do título, após uma das partidas mais emocionantes desta edição da Copa do Mundo.



