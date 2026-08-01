O nome do egípcio Mohamed Salah, ex-astro do Liverpool, não recebeu a acolhida esperada por parte da torcida do Al-Ittihad saudita, após o jogador ter sido associado a uma possível transferência para o clube durante a atual janela de transferências de verão, na sequência de sua saída oficial do clube inglês.

Nos últimos dias, diversos relatos circularam sobre a possibilidade de Salah se transferir para o Al-Ittihad ou de embarcar em uma nova experiência fora da Europa. No entanto, a reação da torcida do clube foi diferente, já que uma grande parcela dela rejeitou a ideia de contratar o capitão da seleção do Egito.

Diaby leva vantagem nas contas da torcida

Através da plataforma X, um grande número de torcedores do Al-Ittihad considerou que Moussa Diaby representa a melhor opção para o time no momento atual, ressaltando que o ponta francês ainda tem longos anos no mais alto nível pela frente, além de se encaixar melhor no estilo de jogo da equipe.

A torcida entendeu que substituir Diaby por Mohamed Salah não traria o benefício esperado, sobretudo porque o time precisa manter as peças mais jovens, capazes de agregar por várias temporadas seguintes.

O fator idade fortemente presente

A rejeição não se limitou à comparação com Diaby, mas se estendeu à discussão sobre a idade de Salah, uma vez que muitos torcedores consideram que o astro egípcio chegou a uma fase avançada de sua carreira, e que investir nele não seria vantajoso em comparação com a contratação de jogadores mais jovens e com maior capacidade de render no futuro.

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Por outro lado, ainda há uma parte da torcida que valoriza o enorme valor técnico que Salah possui, mas que entende que as prioridades do Al-Ittihad no momento atual são outras, e que o time precisa de reforços em outras posições ou da contratação de peças que se adequem ao projeto do clube a longo prazo.

Apesar da polêmica, não surgiu nenhum indício oficial que confirme a existência de negociações entre o Al-Ittihad e Mohamed Salah, de modo que todas as conversas permanecem no campo das especulações, enquanto parece que a posição da torcida definiu sua opinião cedo ao rejeitar o negócio, preferindo a permanência de Moussa Diaby a qualquer mudança nessa posição.