Dia Nacional do Orgulho Gay: clubes se unem a favor da diversidade e da inclusão

Equipes se manifestaram nas redes sociais em apoio ao movimento LGBTQIA+

Há alguns anos, o dia 25 de março é marcado pela celebração do Dia Nacional do Orgulho Gay. Nesta quinta-feira, vários clubes brasileiros se manifestaram, em suas redes sociais, contra a homofobia.

As postagens pedem mais diversidade, inclusão e respeito. O Flamengo foi além e denunciou os crimes de homofobia contra a comunidade LGBTQIA+. O Internacional publicou um vídeo com o Beira-Rio colorido com as cores adotadas pelo movimento.

A palavra orgulho é utilizada posi é o antônimo de vergonha, que permeou por muito tempo (e ainda hoje) a opressão aos indivíduos LGBTQIA+.

Desde 2019, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a criminalização da LGBTfobia. Assim como o crime de racismo, a LGBTfobia é inafiançável e imprescritível. Quem ofender ou discriminar gays, lésbicas, bissexuais ou transgêneros está sujeito a punição de um a três anos de prisão, prevista na Lei nº 7.716/89.

Em 2020, um jogador da Premier League se manifestou anonimamente afirmando ser gay . Pouco depois, Troy Deeney, atacante do Watford, disse que " provavelmente todo dia tem um jogador gay ".

Confira as publicações dos clubes celebrando o Dia Nacional do Orgulho Gay.

25 de março é o Dia Nacional do Orgulho LGBTQIA+. O #respeito tem que ser para todos. #VaiCorinthians pic.twitter.com/VYM4sxjbZZ — Corinthians (@Corinthians) March 25, 2021

O Brasil é o país que mais mata LGBTs no mundo. De acordo com informações do GGB (Grupo Gay da Bahia), o Brasil registrou 141 mortes por homofobia de janeiro a 15 de maio de 2019. Uma média de 1 morte a cada 23 horas. pic.twitter.com/KN3H0pKsaR — Flamengo (@Flamengo) March 25, 2021

🌈 Somos o Clube do Povo. Somos diversos e, mais do que nunca, inclusivos e acolhedores. No Dia Nacional do Orgulho LGBTQIA+, colocaremos em prática duas ações importantes.



Não há mais espaço para preconceito!



Saiba mais: https://t.co/ecoPnZGEHT pic.twitter.com/ojKsXQpF8f — Sport Club Internacional (@SCInternacional) March 25, 2021

Acolhemos todas as expressões de amor, que nos aproximam e são responsáveis pela construção da Família plural e campeã que somos. A diversidade, a inclusão e o respeito fazem parte da nossa história! 🏳️‍🌈 #DiaNacionalDoOrgulhoGay #PalmeirasDeTodos pic.twitter.com/UF78oGJmYI — Palmeiras 👑🏆🏆🏆 (@Palmeiras) March 25, 2021

Santos, o time do AMOR! De todos os jeitos, de todas as formas.



25 de março. Dia Nacional do Orgulho Gay 🏳️‍🌈 pic.twitter.com/el9eZ5vcwB — Santos Futebol Clube (@SantosFC) March 25, 2021

O São Paulo Futebol Clube é a favor da diversidade e inclusão. #DiaNacionalDoOrgulhoGay pic.twitter.com/53mLLYaqZN — São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 25, 2021