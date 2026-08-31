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Argentina v Colombia - CONMEBOL Copa America USA 2024: FinalGetty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Di María se despede de Messi: Obrigado, capitão eterno

A. Di Maria
L. Messi
Inter Miami CF
Argentina
Copa do Mundo
Copa América
Argentina
EUA

Conquistas compartilhadas com a camisa do Tango

Ángel Di María, ídolo da seleção argentina, enviou uma mensagem a Lionel Messi, astro do Inter Miami, após anunciar sua aposentadoria da carreira internacional.

Di María recompartilhou o comunicado de Messi em sua conta na rede "Instagram" e escreveu: "Obrigado, capitão eterno".

Di María foi companheiro de Messi na conquista do título da Copa do Mundo de 2022, além dos títulos da Copa América em 2021 e 2024.

Vale lembrar que Di María se aposentou da seleção argentina após a conquista da Copa América de 2024.

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Messi escreveu, em comunicado oficial publicado em sua conta na rede "Instagram": "Depois de todo esse tempo desde a partida final, e após muita reflexão, quero anunciar a todos que decidi me aposentar da seleção".

E acrescentou: "Foi uma decisão dolorosa e que ainda me machuca profundamente, mas sei que chegou a hora. Juro a vocês que sempre dei tudo o que tinha, não apenas durante os últimos anos, nos quais conquistamos tudo, mas também antes disso, e sempre lutei e entreguei tudo o que tinha por esta camisa, para fazer vocês felizes e para fazê-los sentir orgulho de serem argentinos através do futebol".

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