Ángel Di María, lenda da seleção argentina, pôs fim à polémica sobre a possibilidade de Lionel Messi, atual capitão da "Albiceleste", se aposentar, depois de vários relatos garantirem que o jogo frente à Espanha, na final do Mundial de 2026, tinha sido o último do antigo mágico do Barcelona.

Messi participou na derrota da Argentina diante da Espanha, por um golo sem resposta, na partida final do Mundial da América, falhando a manutenção do título, depois de o ter conquistado na edição de 2022, no Catar.

Di María afirmou, em declarações à rede "TNT Sports": "Sim, o Leo deve continuar até quando ele próprio quiser. Acredito que pode continuar por muitos mais anos."





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E acrescentou: "Aos 39 anos, provou que continua a ser um dos melhores, e até um dos melhores da história do futebol, e não creio que haja um limite para aquilo que pode dar."

Sobre o futuro de Scaloni, selecionador da Argentina, disse: "Ele é o líder desta 'Scaloneta' e desta seleção (a era atual), e espero que continue. Acredito que está a construir uma geração fantástica de jovens jogadores, e isso é algo que beneficia a seleção."

Di María concluiu as suas declarações afirmando: "A decisão cabe-lhe a ele, claro, pois sabe o que quer, mas, como argentino, espero que prossiga a sua missão com a seleção."