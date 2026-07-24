Após a derrota do Rosario Central diante do Belgrano por 2-1 na abertura do torneio Clausura, a estrela argentina Ángel Di María falou sobre o futuro da seleção argentina, depois do vice-campeonato na Copa do Mundo de 2026.

Di María, em declarações reproduzidas pelo jornal argentino "tyc sports", reafirmou o seu desejo de que o treinador Lionel Scaloni e a estrela Lionel Messi permaneçam na seleção, salientando que, para ele, a Copa do Mundo terminou com a vitória sobre a Inglaterra por 2-1 na semifinal.

Di María afirmou: "A vitória sobre a Inglaterra foi uma grande alegria para toda a Argentina, isso era evidente e deixou-me muito feliz. Estarei eternamente grato a todos na delegação argentina."

Sobre o seu percurso no torneio, acrescentou: "Sofri em cada jogo, mas os jogadores encontraram a força dentro de si e isso conduziu-os às vitórias. Às vezes vences as finais e às vezes a sorte não te acompanha, mas eles ergueram bem alto o nome da seleção."

Prosseguiu, dizendo que aquilo que a equipa apresentou merece mais do que apenas aplausos, esclarecendo: "O que conquistaram e a vitória sobre a Inglaterra foram a consagração da sua trajetória. Para mim, a Copa do Mundo terminou aqui, pois deram ao país uma alegria indescritível."

Desejou também que Messi continue na seleção enquanto assim o quiser, e disse: "Acredito que ainda tem muitos anos de futebol e de sucesso pela frente. Aos 39 anos, provou que continua a ser um dos melhores jogadores da história, e não há limites para as suas capacidades."

Sobre o treinador, encerrou as suas declarações afirmando: "Ele é da família Scaloni (uma das famílias mais tradicionais do país), espero que continue, para o bem de todos, pois há uma boa geração de jovens em busca de glória. Ele saberá o que quer, mas espero que fique."