O meio-campista argentino Rodrigo De Paul lançou uma bomba de grande calibre através da sua conta no Instagram, apenas 24 horas após a derrota na final do Mundial de 2026 diante da Espanha, num momento em que desferiu um ataque contundente contra os críticos do seu país, acusando-os de espalhar "teorias da conspiração sem qualquer fundamento" ao longo de toda a competição.

De Paul, de 32 anos, que começou a partida final como titular depois de ter sido suplente nas meias-finais, escreveu num comunicado incendiário: "Vejo hoje quantas pessoas esperavam esta queda e espalhavam teorias da conspiração sem qualquer fundamento durante todo o Mundial para aliviar a dor dos outros por não conseguirem viver aquilo que todos os argentinos estavam a experimentar; porque os nossos sorrisos os incomodam, e porque as nossas maneiras os irritam".

O companheiro de Lionel Messi no Inter Miami acrescentou: "Mas isto só confirmou que a paixão e o amor pela nossa camisola podem superar qualquer coisa", numa clara referência a uma grande parte da imprensa internacional e a ex-jogadores de outras seleções, que acusaram a Albiceleste ao longo de todo o Mundial de beneficiar de favoritismo arbitral, além de criticarem o seu estilo de jogo e a forma como celebravam.

Apesar do tom duro para com os críticos, o "Motorcito" (o pequeno motor) expressou a sua profunda tristeza por a Argentina não ter conseguido manter o título, dizendo: "A maior dor é não conseguirmos trazer o Mundial de volta ao nosso país; porque, se há alguém que merece viver este sentimento novamente, são vocês, mas com o passar das horas percebem que a vossa ligação a esta equipa vai além de uma simples taça".

De Paul acompanhou a sua mensagem emocionante com três fotografias: a primeira dele de costas, com a medalha de segundo lugar, a olhar para as bancadas repletas de adeptos argentinos; a segunda da equipa a celebrar o apuramento para os quartos de final no estádio de Kansas City; e a terceira dos jogadores a abraçarem-se após um dos 19 golos que a equipa de Lionel Scaloni marcou na competição.

O jogador com 94 internacionalizações, um dos principais pilares da era dourada de Scaloni que poderá terminar a 31 de dezembro próximo, de acordo com as declarações do próprio treinador, concluiu: "A dor permanecerá presente durante muito tempo, mas hoje estou mais orgulhoso do que nunca por pertencer à Argentina".

De Paul é um jogador central na era de maior sucesso da história do Tango, tendo sido campeão da Copa América em 2021 e 2024, e do Mundial de 2022, e, após a sua primeira grande desilusão com a camisola da Albiceleste, será um dos líderes de uma nova geração que não contará com Nicolás Otamendi e, em teoria, também não com Lionel Messi.