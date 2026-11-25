Sobrevivente do acidente aéreo de 2016, ex-lateral recebeu reconhecimento do clube durante a vitória por 3 a 0 sobre o Palmeiras, pela 37ª rodada do Brasileirão
A Chapecoense prestou uma homenagem especial a Alan Ruschel durante a vitória por 3 a 0 sobre o Palmeiras, na última terça-feira (24), na Arena Condá, pela 37ª rodada do Brasileirão. Na semana em que o acidente aéreo que vitimou 71 pessoas ligadas ao clube completa dez anos, o ex-lateral foi reconhecido pela equipe catarinense, da qual se tornou um dos principais símbolos de superação.
Antes do início da partida, Ruschel entrou no gramado carregando a bola do jogo e utilizando a braçadeira de capitão, posteriormente entregue ao zagueiro Eduardo Doma. No intervalo, o ex-jogador recebeu uma homenagem ao lado de Neto, outro sobrevivente da tragédia. Além disso, aos dez minutos de jogo, os torcedores ficaram de pé e aplaudiram durante um minuto em memória das vítimas do acidente ocorrido em 29 de novembro de 2016, na Colômbia, quando a delegação viajava para disputar a final da Copa Sul-Americana.
Aos 37 anos, Alan Ruschel anunciou sua aposentadoria do futebol profissional no dia 13 de novembro, encerrando uma trajetória de 19 temporadas. O atleta estava atuando pelo Juventude, e participou da partida contra o Botafogo-SP, em Caxias do Sul, que confirmou o acesso do Papo à Série A de 2027.
O ex-lateral foi um dos seis sobreviventes do acidente e conseguiu retornar aos gramados após o episódio, participando da reconstrução da Chapecoense. Em suas três passagens pelo clube, em 2013, 2016 e 2020, disputou 94 partidas, marcou dois gols e distribuiu três assistências. Ele fez parte da conquista do Campeonato Catarinense e da Série B de 2020 pela Chape.
Apesar da vitória diante do Palmeiras, a Chapecoense já teve seu rebaixamento para a Série B de 2027 confirmado. Com 24 pontos, a equipe ocupa a 20ª colocação após 37 rodadas e não tem mais possibilidades de deixar a última posição. O time catarinense encerra sua participação no Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira (2 de dezembro), contra o Flamengo, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.
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Estudante de jornalismo na Faculdade Cásper Líbero com paixão por esportes e o sonho de cobrir uma final de Champions League in loco. Analiso o futebol por meio de duas facetas: a racionalidade e o romantismo. Os dados comprovam parte do que se vê em campo, mas a beleza do esporte está naquilo que não se contabiliza.
Minha história com o futebol: Minha família nunca teve a cultura do futebol, com exceção da minha avó. Carioca raiz e fã do esporte desde pequena, o futebol sempre foi parte da nossa relação, e do mesmo modo que ela me conta como funcionava o jogo na época dela, dos seus ídolos de infância e de como era ver uma seleção brasileira bem sucedida, eu tento a apresentar e ensinar sobre o futebol atual. Sou feliz em dizer que mantemos a tradição de assistir jogos juntos até hoje!
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Minha memória favorita com o futebol
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: Brasil e Holanda, pela Copa do Mundo de 2010. Placar de 2 a 1 para eles, com direito à histórica expulsão de Felipe Melo. Não diria que esta é a minha memória favorita pelo jogo, mas sim pela consequência. Depois do apito final, meu padrinho, furioso, quebrou uma vuvuzela verde e amarela na mesa de centro da sala de televisão. A imagem ficou marcada na minha cabeça. Meu time de todos os tempos
: Como um jovem fã de futebol, vou falar aqui dos melhores que eu vi jogar. Pensando em todos no auge de suas carreiras, temos: Manuel Neuer; Marcelo, Sergio Ramos, Virgil Van Dijk e Philipp Lahm; Andrés Iniesta, Toni Kroos e Luka Modric; Neymar, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Treinador: Pep Guardiola.Minhas matérias favoritas:
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