Compartilhar Siga GOAL no Google

Sobrevivente do acidente aéreo de 2016, ex-lateral recebeu reconhecimento do clube durante a vitória por 3 a 0 sobre o Palmeiras, pela 37ª rodada do Brasileirão

Publicidade

A Chapecoense prestou uma homenagem especial a Alan Ruschel durante a vitória por 3 a 0 sobre o Palmeiras, na última terça-feira (24), na Arena Condá, pela 37ª rodada do Brasileirão. Na semana em que o acidente aéreo que vitimou 71 pessoas ligadas ao clube completa dez anos, o ex-lateral foi reconhecido pela equipe catarinense, da qual se tornou um dos principais símbolos de superação.

Antes do início da partida, Ruschel entrou no gramado carregando a bola do jogo e utilizando a braçadeira de capitão, posteriormente entregue ao zagueiro Eduardo Doma. No intervalo, o ex-jogador recebeu uma homenagem ao lado de Neto, outro sobrevivente da tragédia. Além disso, aos dez minutos de jogo, os torcedores ficaram de pé e aplaudiram durante um minuto em memória das vítimas do acidente ocorrido em 29 de novembro de 2016, na Colômbia, quando a delegação viajava para disputar a final da Copa Sul-Americana.

Aos 37 anos, Alan Ruschel anunciou sua aposentadoria do futebol profissional no dia 13 de novembro, encerrando uma trajetória de 19 temporadas. O atleta estava atuando pelo Juventude, e participou da partida contra o Botafogo-SP, em Caxias do Sul, que confirmou o acesso do Papo à Série A de 2027.

O ex-lateral foi um dos seis sobreviventes do acidente e conseguiu retornar aos gramados após o episódio, participando da reconstrução da Chapecoense. Em suas três passagens pelo clube, em 2013, 2016 e 2020, disputou 94 partidas, marcou dois gols e distribuiu três assistências. Ele fez parte da conquista do Campeonato Catarinense e da Série B de 2020 pela Chape.

Publicidade Publicidade

Apesar da vitória diante do Palmeiras, a Chapecoense já teve seu rebaixamento para a Série B de 2027 confirmado. Com 24 pontos, a equipe ocupa a 20ª colocação após 37 rodadas e não tem mais possibilidades de deixar a última posição. O time catarinense encerra sua participação no Campeonato Brasileiro na próxima quarta-feira (2 de dezembro), contra o Flamengo, às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro.