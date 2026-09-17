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Joaquim Lira Viana

Deyverson esclarece provocação a Carlos Miguel após eliminação da LDU

LDU Quito x Palmeiras
Deyverson
C. Miguel
Palmeiras
LDU Quito
Copa Libertadores

Atacante afirma que gesto após cobrança de pênalti foi uma resposta a uma brincadeira feita pelo goleiro do Palmeiras antes da batida

A eliminação da LDU para o Palmeiras nas quartas de final da Libertadores terminou com uma polêmica envolvendo Deyverson e Carlos Miguel. Depois de marcar o primeiro pênalti da equipe equatoriana na disputa, vencida pelo Alviverde por 4 a 3, o atacante fez um gesto com as mãos apontando para o meio do gol, em direção ao goleiro palmeirense. A atitude foi interpretada por parte dos torcedores como uma provocação ao clube, pelo qual Deyverson teve passagem marcante.

Após receber diversas mensagens de palmeirenses cobrando uma explicação sobre o episódio, Deyverson foi às redes sociais nesta quinta-feira (17) para esclarecer o que aconteceu. Segundo o atacante, o gesto não teve como objetivo provocar o Palmeiras e foi apenas uma resposta à atitude de Carlos Miguel antes da cobrança.

"Torcedores palmeirenses, quero que saibam que jamais faltei com o respeito ao clube, aos jogadores e muito menos à torcida. Quanto ao gesto que fiz ao cobrar o pênalti, tudo aconteceu porque o Carlos Miguel fez um gesto indicando que eu iria bater no meio. Então, quando converti a cobrança, simplesmente repeti o gesto que ele havia feito", iniciou.

Na sequência, Deyverson revelou que procurou Carlos Miguel após a disputa e tratou o episódio como uma situação normal de jogo, além de enfatizar a boa relação que mantém com o Palmeiras.

"Depois, fui até ele e disse que são coisas que acontecem dentro de campo! Quero deixar isso claro para alguns torcedores que me enviaram mensagens dizendo várias coisas: jamais deixarei de respeitar o clube onde vivi os melhores momentos da minha carreira no futebol! Parabéns pela classificação", concluiu.

Pelo Palmeiras, Deyverson disputou 140 partidas, marcou 30 gols e deu dez assistências. Com a camisa alviverde, conquistou o Brasileirão de 2018, a Libertadores de 2021, a Recopa Sul-Americana de 2022 e o Campeonato Paulista de 2022. Entre os momentos mais marcantes estão justamente os gols dos títulos do Brasileirão de 2018, contra o Vasco, e da Libertadores de 2021, diante do Flamengo.

Com a classificação diante da LDU, o Palmeiras agora enfrenta o Fluminense na semifinal da Libertadores. O primeiro jogo será disputado no Maracanã, na semana do dia 14 de outubro, enquanto a volta acontecerá no Nubank Parque, em São Paulo, na semana do dia 22. As datas e os horários exatos ainda serão definidos pela Conmebol.

Antes de sua quinta semifinal continental em seis anos, porém, o Verdão volta as atenções para o Campeonato Brasileiro, onde enfrenta o Grêmio neste domingo (20), às 11h, na Arena do Grêmio, pela 28ª rodada.

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