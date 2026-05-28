"Devy Rigaux vê em Roggerio Nyakossi o primeiro reforço para o Feyenoord"

Roggerio Nyakossi está na mira de vários clubes europeus, incluindo o Feyenoord. É o que informa o Foot Mercato. O zagueiro central de 22 anos está atualmente sob contrato com o OH Leuven.

O suíço Nyakossi é um zagueiro fisicamente forte, com contrato em Leuven até meados de 2027. De acordo com o Transfermarkt, o jogador da seleção juvenil está avaliado em 2,5 milhões de euros.

Por esse valor, porém, o Leuven não deixará o jogador de pé direito sair, escreve o jornalista Sebastien Denis. O editor-chefe espera que o clube belga peça pelo menos 8 milhões de euros, já que há muitos interessados.

Nyakossi está na mira de clubes de toda a Europa. Vários nomes são citados especificamente no artigo de Denis: Feyenoord, Augsburg, Hoffenheim, Stuttgart, Werder Bremen, Everton e Ipswich Town.

Cláusula de recompra

Na França, o Olympique de Lyon, o Strasbourg e o Olympique de Marselha acompanham de perto os desdobramentos em torno de Nyakossi. Este último poderia recomprá-lo do Leuven por um valor limitado.

Em 2022, o Marseille pagou mais de 2 milhões de euros para contratar Nyakossi do Servette, clube de sua infância. Sem ter disputado nenhum minuto na equipe principal, ele foi vendido por 800 mil euros ao Leuven.

O Marselha pode recomprar Nyakossi por cerca de 6 milhões de euros, mas ele também precisa concordar com isso. Em 33 partidas pelo Leuven, o capitão da seleção suíça sub-21 conseguiu marcar nada menos que cinco gols.