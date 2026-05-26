Dévy Rigaux falou sobre sua visão de futuro no Feyenoord no podcast Play Sports. O novo diretor técnico vai, juntamente com o diretor geral Robert Eenhoorn, apostar em uma abordagem baseada em dados.

O belga assume formalmente o cargo no Feyenoord em 1º de junho, mas já conversou com Eenhoorn. “Robert explicou em nossas conversas como implementou o Moneyball no AZ e como podemos fazer o mesmo no Feyenoord”, explica o curioso Rigaux. “Acredito que isso seja muito importante.”

O princípio do Moneyball ficou conhecido graças ao clube de beisebol Oakland Athletics e ao seu diretor, Billy Beane. Ao fazer uso inteligente de estatísticas e dados, o clube conseguiu competir com adversários mais ricos, mesmo com um orçamento limitado. Posteriormente, essa abordagem foi cada vez mais adotada no futebol.

Eenhoorn é amigo de Billy Beane e levou essa mentalidade para o AZ. Após sua carreira no beisebol americano, o rotterdão desempenhou lá um papel importante no uso da análise de dados no recrutamento e na política de transferências.

Rigaux é um diretor técnico orientado por dados, mas não se limita a eles. “Transferências não se fazem apenas com base em vídeos, conexões e mensagens no WhatsApp”, afirma o belga de 39 anos, indicando que a combinação é que importa. Rigaux ressalta que obtém as melhores percepções quando conversa com um jogador em seu ambiente familiar.

“Presto atenção na maneira como ele fala sobre seu clube atual, seu próprio futuro, erros e sucessos. Sempre pergunto o que eles precisam para serem a melhor versão de si mesmos. É claro que você já tem todos os dados e relatórios de observação, mas o que importa é puramente a percepção que se tem de um jogador naquele momento”, explica Rigaux.

Segundo o diretor técnico, é preciso criar um vínculo pessoal com o jogador. Ele afirma que mantém contato frequente com os jogadores. “Tenho, no mundo do futebol, entre vinte e trinta pessoas em quem confio plenamente, que estão em diferentes países e podem fornecer informações muito precisas. Se você conseguir reunir todas essas informações, poderá tomar boas decisões”, afirma Rigaux.