Devy Rigaux apresenta a tão esperada contratação do Feyenoord

Tjark Ernst é o novo goleiro titular do Feyenoord. O goleiro de 23 anos, natural de Stuttgart, foi contratado do Hertha BSC por mais de 5 milhões de euros e assinou contrato até meados de 2030.

Pelo site do clube, Ernst se pronuncia pela primeira vez sobre sua transferência. “É maravilhoso poder me considerar agora um jogador do Feyenoord. Desde as primeiras conversas, a sensação foi boa. O clube tem muita ambição e isso combina comigo.”

“Depois de três anos na 2. Bundesliga, sinto-me pronto para um passo como este. Pela primeira vez fora da Alemanha, para um grande clube que disputa competições europeias anualmente e que, na próxima temporada, estará novamente na Liga dos Campeões.”

“Mal posso esperar para defender o gol no De Kuip. Tenho certeza de que os jogos europeus serão vividos com muita intensidade; o Feyenoord é conhecido por isso não só na Holanda.”

“Por isso, estou muito ansioso para, no sábado, fazer essa entrada de helicóptero no De Kuip e conhecer os torcedores pela primeira vez. Para mim, quanto antes começar, melhor”, conclui Ernst.

No De Kuip, Ernst será o sucessor de seu compatriota Timon Wellenreuther (30), que muito provavelmente irá para o VfL Wolfsburg.

Ernst defendeu o gol em um total de 97 partidas oficiais pelo Hertha, nas quais defendeu 140 vezes. Ele não sofreu gols em 24 ocasiões.