Devido ao caso de Zizo... o Zamalek dá luz verde para a saída de seu craque

O clube Zamalek concordou com a saída de seu zagueiro da seleção nacional, Hossam Abdel Majeed, durante a atual janela de transferências de verão, em uma medida que reflete uma mudança clara na política do clube em relação a ofertas profissionais do exterior, depois que o jogador esteve prestes a viver sua primeira experiência na Europa, enquanto o Zamalek também corre contra o tempo para regularizar suas questões financeiras junto à Federação Internacional de Futebol (FIFA) e obter a licença africana antes do início da nova temporada.

O jornalista Ahmed Shubair revelou, durante seu programa de rádio “Com Shubair”, na emissora On Sport, que o Zamalek concordou em vender Hossam Abdel-Majeed ao clube búlgaro Ludogorets durante a atual janela de transferências de verão.

Shubair explicou que a diretoria do Zamalek exigiu 1 milhão e 500 mil euros pela venda do jogador, além de 300 mil euros como incentivos adicionais, bem como 20% do valor de uma eventual revenda futura do zagueiro internacional.

Ele observou que o clube búlgaro concordou com todas as exigências financeiras estabelecidas pelo Zamalek, acrescentando que Hossam Abdel-Majeed já concluiu os trâmites de viagem para a Bulgária a fim de se submeter a exames médicos, como etapa preliminar para a formalização oficial de sua transferência.

O jornalista Ahmed Shubair disse: “A propósito, esse é um bom clube; ou seja, não se assuste e diga ‘um clube na Bulgária’. Pelo contrário, é um clube respeitável, e uma boa jogada; Hossam Abdel-Majeed merece essa oportunidade de se tornar profissional”.

Ele confirmou que a aprovação do Zamalek para a saída do jogador se deveu ao receio de que se repetisse o cenário de Ahmed Sayed “Zizo”, depois que o clube havia recusado anteriormente sua transferência para a Liga Saudita, antes de ele partir posteriormente em uma transferência gratuita para o Al-Ahly, o que levou a atual diretoria a lidar de maneira diferente com as ofertas de profissionalização.



Em outro contexto, o jornalista Ahmed Shubair confirmou que o Zamalek continua trabalhando para encerrar todos os processos movidos contra ele na Federação Internacional de Futebol (FIFA), indicando que o clube está perto de encerrar esse caso de forma definitiva.

Ele disse: “Lembrem-se do que eu disse: em poucos dias, o Zamalek terá encerrado todos os processos contra ele na FIFA. Antes, falávamos de 18 ou 20 processos, e agora o número chegou a apenas 8. Os últimos processos encerrados foram o de Faragani Sassi e o do clube marroquino Nahda Zamamra, depois que a FIFA os arquivou; assim, o Zamalek conseguiu resolver 11 processos, e nos próximos dois dias vai encerrar os demais.”

Ele acrescentou que o processo da licença africana ainda está vinculado à resolução de três casos principais, explicando que, entre eles, estão os créditos do clube ucraniano Oleksandria relativos à transferência de Juan Bezerra, que incluem duas parcelas com valor total de 1 milhão e 200 mil dólares, além dos créditos do senegalês Ibrahima N’Diaye, que chegam a 1 milhão e 700 mil dólares.

Shubair observou que as negociações com os clubes são relativamente mais fáceis e que o Zamalek está próximo de chegar a acordos sobre esses casos, explicando que a questão mais importante ainda pendente são os pagamentos devidos a Ibrahima N’Diaye; caso seja resolvida, o clube poderá obter oficialmente a licença africana.