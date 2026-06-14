Devido à sua atuação contra o Marrocos... Neymar está no centro de uma onda de críticas severas

O astro brasileiro Neymar da Silva gerou grande polêmica por causa de seu visual controverso no banco de reservas da seleção brasileira durante a partida contra o Marrocos (1 a 1) na rodada de estreia da Copa do Mundo de 2026.

O astro brasileiro estava usando um boné, correntes de ouro e acessórios chamativos, o que levou vários comentaristas esportivos a criticarem sua aparência, descrevendo-a como “inadequada” para uma partida oficial, apesar de ele não ter participado devido a uma lesão muscular.

De acordo com o jornal espanhol “Sport”, o famoso comentarista Manolo Lama comentou sobre a aparência de Neymar dizendo: “Não é adequado sentar no banco de reservas usando colares e relógios de ouro”, enquanto o comentarista Maldini acrescentou: “Se ele estivesse na cabine VIP, seria aceitável, mas ele está no banco de reservas”.

Quando as câmeras focaram no ex-jogador do Barcelona antes do início da partida, ele apareceu com um visual muito marcante que chamou a atenção dos torcedores em todo o mundo, já que participou de uma reunião pré-jogo com o rapper americano Travis Scott, antes de sentar-se no banco de reservas com um visual que gerou uma onda de críticas e comentários nas redes sociais.

As reações se dividiram entre críticos que consideraram o visual de Neymar inadequado para uma partida oficial da Copa do Mundo e defensores que apontaram que o jogador já sabia de antemão que não participaria da partida devido à lesão; portanto, sua presença no banco de reservas era simbólica e não exigia o cumprimento de um visual formal rígido.