José Mourinho, técnico do Real Madrid, deu um conselho a Julián Álvarez, atacante do Atlético de Madri, após a crise gerada pelo fracasso de sua transferência para o Barcelona durante a última janela de transferências de verão.

Álvarez manifestou seu desejo de se transferir para o Barcelona e, apesar de o clube catalão ter apresentado mais de uma proposta oficial, o Atlético de Madri recusou a saída do atacante.

Com o encerramento do mercado de transferências de verão na Espanha, na última terça-feira, Álvarez permanecerá como jogador do Atlético de Madri pelo menos até janeiro que vem.

Por sua vez, o Barcelona contratou Gabriel Jesus para ser o atacante da equipe titular após as saídas de Robert Lewandowski e Ferran Torres.

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira, antes da partida de sua equipe contra o Real Betis, amanhã sexta-feira, pelo Campeonato Espanhol, Mourinho foi questionado se já havia vivido uma situação semelhante à crise de Álvarez.

Mourinho disse, conforme noticiado pelo jornal "Mundo Deportivo": "Ninguém conhece a situação específica melhor do que Simeone, e não acho que tenha algo a dizer sobre esse assunto".

E acrescentou, dirigindo um conselho a Álvarez: "O que sempre digo é que, quando o jogador não está satisfeito e chega o dia 1º de setembro (fim do mercado de transferências), ele tem que ficar satisfeito, porque, do contrário, não vai jogar até janeiro".

O técnico português prosseguiu falando sobre o futuro de Álvarez: "Tenho a sensação de que, a partir de ontem, e pelo menos até dezembro, ele será um jogador importante para o seu clube".

Mourinho não descarta o Atlético da disputa

Mourinho rejeitou a ideia de que a disputa pelo título do Campeonato Espanhol ficará restrita a duas equipes (Real Madrid e Barcelona), afirmando que o Atlético de Madri tem os atributos que o tornam um concorrente forte.

Ele disse: "Acho que o Atlético também vai estar presente. E, mesmo que não digam isso publicamente, acho que eles sentem que são capazes de competir".

E acrescentou: "A forma como fazem as contratações lhes dá força, e há também uma estabilidade interna com a manutenção do treinador, a forma de organização e de treinamento, e isso dá à equipe mais força em comparação com quem muda constantemente".

E prosseguiu: "Para mim, o Atlético é um dos candidatos. Depois, há equipes fortes que vão disputar as vagas da Liga dos Campeões da Europa, como o Betis e a Real Sociedad".

Mourinho explicou que o Campeonato Espanhol não é uma competição fácil, diante da grande pressão imposta aos grandes clubes.

Ele disse: "Para mim, este não é um campeonato fácil. Aqui existe uma pressão permanente para vencer sempre. Na Alemanha ou na França, os candidatos ao título têm mais tranquilidade porque sabem que serão campeões no final; já aqui, qualquer resultado que não seja a vitória não é considerado um bom resultado".

Leia também:

Mourinho: Disse palavras muito idiotas, e vou ter que fazer isso por Messi

Mourinho abre fogo contra seu jogador: acúmulo de erros é inaceitável

Ligação de 3 minutos: Mourinho revela os bastidores da saída de estrela do Real Madrid

Conversou com Alonso e Arbeloa?

Mourinho também revelou que não conversou com o ex-técnico Xabi Alonso a respeito do Real Madrid, mas teve uma conversa com o ex-técnico Álvaro Arbeloa.

Ele disse: "Não falo com Xabi desde que jogamos contra o Leverkusen, quando eu estava na Roma. Já com Álvaro, conversei sim, mas as informações que obtive não vieram dele".

E acrescentou: "Não é fácil para um ex-técnico falar sobre sua situação anterior, mas o assunto não era relacionado a ele".

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora