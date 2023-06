Os detalhes da oferta do Palmeiras para renovação de Marcos Rocha

Lateral direito de 34 anos deve estender o contrato na Academia de Futebol até o fim de 2024

O Palmeiras vai manter as bases salariais na renovação contratual de Marcos Rocha, como soube a GOAL. O clube fez uma proposta recente pela manutenção do lateral direito até dezembro de 2024, conforme adiantado pela reportagem.

Embora esteja na mira do Botafogo, que estava disposto a oferecer um vínculo de duas temporadas — até o fim de 2025 —, ele prefere seguir na Academia de Futebol. A permanência do jogador de 34 anos é um desejo da comissão técnica de Abel Ferreira, que o considera titular absoluto do atual elenco.

Marcos Rocha poderia assinar um pré-contrato com outro clube a partir de julho de 2023 — seis meses antes do término do atual vínculo. No entanto, optou pela sequência no Palmeiras por mais uma temporada.

A renovação do lateral direito com o Palmeiras já está encaminhada — há um princípio de acordo entre as partes. A prorrogação do vínculo deve ser formalizada em breve, e a assinatura do só acontecerá no futuro.

Marcos Rocha disputou 19 partidas na atual temporada, somando 1.645 minutos em campo. Neste período, ele deu uma assistência e não balançou as redes adversárias.