Palmeiras faz proposta para renovar com Marcos Rocha, na mira do Botafogo

Paulistas querem estender o contrato do lateral direito até dezembro de 2024, mas devem ter a concorrência dos cariocas

O Palmeiras apresentou uma proposta para a renovação do contrato de Marcos Rocha, como soube a GOAL. O desejo é que o atleta prorrogue a estadia na Academia de Futebol por mais uma temporada. O Botafogo tem interesse no jogador e já fez consulta sobre o futuro.

As condições ofertadas são as mesmas do atual compromisso do lateral direito, que se encerra em 31 de dezembro de 2024. Ele é visto como um nome importante pelo departamento de futebol, especialmente pelo técnico Abel Ferreira.

Marcos Rocha é tratado como um nome importante nos bastidores da Academia de Futebol. A cúpula está disposta a mantê-lo por mais uma temporada por vê-lo como peça fundamental no plantel.

O lateral direito de 34 anos, no entanto, não interessa somente ao Palmeiras, que deseja renovar o contrato. O Botafogo também já fez consulta sobre a situação do jogador e está disposto a formalizar uma proposta em breve.

Marcos Rocha poderá assinar um pré-contrato a partir de 1º de julho de 2023. Os cariocas sinalizam com uma proposta contratual de duas temporadas.