Botafogo faz consulta por Marcos Rocha, mas Palmeiras ainda cogita renovação

Cariocas procuraram estafe do lateral direito de 34 anos no mercado da bola, mas ainda há possibilidade de renovação com o clube paulista

O Botafogo fez uma consulta pelo lateral direito Marcos Rocha no mercado da bola, mas o Palmeiras ainda não descarta a renovação com o jogador de 34 anos, como soube a GOAL. A informação sobre o interesse dos cariocas no atleta foi inicialmente publicada pelo jornalista Jorge Nicola.

A consulta do Alvinegro foi com o intuito de entender o que o lateral direito pensa para a próxima temporada. O clube do Rio de Janeiro está disposto a levá-lo para o futebol carioca em 2024 e dar um contrato mais longevo que o convencional, com no mínimo dois anos de duração.

O veterano tem contrato na Academia de Futebol até 31 de dezembro de 2023 e ainda não foi procurado para renovar o vínculo, mas já foi avisado que a situação deve ter um desfecho no segundo semestre.

A diretoria palmeirense avalia a relevância do atleta no elenco comandado por Abel Ferreira para definir a renovação para o próximo ano. Uma das premissas para a renovação é o número de partidas como titular. A cúpula quer minimizar erros e só está disposta a prorrogar o vínculo em caso de constância nas atuações do lateral direito.

Marcos Rocha sabe que precisa ter regularidade em 2023 e seguir como peça fundamental da comissão técnica para estender o compromisso por mais um ano. O lateral direito aguarda a posição da diretoria para definir o futuro.

O jogador fez 18 partidas na atual temporada, sendo todas na condição de titular. Ele esteve em campo por 1.566 minutos e deu uma assistência. Desde que chegou ao Palmeiras, em 2018, ele disputou no mínimo 38 jogos em um ano, o que aconteceu em 2021.