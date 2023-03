Palmeiras define moldes para renovar contrato de Marcos Rocha

Clube quer estender contrato até dezembro de 2024 e manter valor de salário, mas permanência dependerá de aproveitamento do jogador nesta temporada

O Palmeiras conversa com o estafe de Marcos Rocha sobre a renovação do contrato por mais um ano, até dezembro de 2024, como soube a GOAL. Já há definição sobre os possíveis moldes do acordo, mas o negócio só deve ser sacramentado na reta final da temporada. As partes mantiveram contato e demonstraram interesse mútuo na extensão do compromisso.

Além da duração do vínculo — mais 12 meses —, o salário do atleta seria o mesmo. Hoje, ele recebe cerca de R$ 4,7 milhões por ano. A única questão é referente ao número de jogos que ele disputará em 2023. A média do atleta é de 47 partidas por temporada desde 2018, quando chegou à Academia de Futebol por empréstimo.

O aproveitamento do lateral direito de 34 anos nas partidas de 2023 será fundamental para o avanço nas tratativas. Se o experiente atleta seguir como um nome útil do elenco comandado por Abel Ferreira, a renovação acontecerá nos moldes já estabelecidos.

Neste início de temporada, Marcos Rocha disputou 11 partidas com as cores do Palmeiras, sendo todas na condição de titular. Ele soma 936 minutos em campo e uma assistência em 2023.

Desde a chegada ao clube, o lateral direito conquistou nove títulos. Ele venceu Brasileirão 2018 e 2022, Paulistão 2020 e 2022, Libertadores 2020 e 2021, Copa do Brasil 2020, Recopa Sul-Americana 2022 e Supercopa do Brasil 2023.