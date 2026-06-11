Detalhes da negociação... O Real Madrid chega a um acordo com Bernardo Silva

O futuro do ex-jogador do Manchester City, Bernardo Silva, está mais próximo do que nunca do Real Madrid, depois que as negociações entraram em sua fase decisiva, segundo reportagens da imprensa.

De acordo com o jornalista italiano Fabrizio Romano, o clube merengue chegou a um acordo bastante avançado com o jogador, sobre um contrato de duas temporadas, válido até junho de 2028, com possibilidade de prorrogação por mais um ano.

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De acordo com o jornal espanhol “Marca”, o jogador da seleção portuguesa está muito perto de se tornar a terceira contratação do Real Madrid neste verão, depois do francês Ibrahima Konaté e do holandês Denzel Dumfries.

O jornal acrescentou que o clube e o jogador pretendem fechar o negócio antes do início da campanha de Portugal na Copa do Mundo de 2026, contra a República Democrática do Congo, na próxima quarta-feira.

Bernardo tinha outras duas propostas do Barcelona e do Atlético de Madrid, mas “a ação rápida e decisiva do clube branco foi determinante para que o jogador se incline agora para o Santiago Bernabéu”, segundo o jornal madrilenho.

Além disso, o “Marca” destacou que o astro português “deseja estar perto de sua terra natal, após nove anos na Premier League, e o Real Madrid se encaixa perfeitamente nesse sentido”.

Silva disputará a primeira fase da Copa do Mundo de 2026 no Grupo 11, que também conta com Colômbia, República Democrática do Congo e Uzbequistão.