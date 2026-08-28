Destaques, Erling Haaland e Rayan Cherki garantem vitória convincente do Manchester City

O Manchester City conquistou uma vitória convincente na Premier League nesta sexta-feira. Graças a dois gols de Erling Braut Haaland e Rayan Cherki, o Crystal Palace foi derrotado por 4 a 1. Com seis pontos em dois jogos, o City começou muito bem. O Palace, por enquanto, está na lanterna sem pontuar.

O City, onde Ayyoub Bouaddi estreou a dez minutos do fim, abriu o placar em Selhurst Park depois de pouco mais de quinze minutos de jogo. Antoine Semenyo fez um cruzamento preciso para a cabeça de Haaland, que encobriu o goleiro Dean Henderson com uma cabeçada certeira: 1 a 0.

O Palace produziu pouco ofensivamente no primeiro tempo, embora Jørgen Strand Larsen tenha tido a chance do empate de cabeça. Ao contrário de seu ilustre compatriota do outro lado, o ex-jogador do Groningen cabeceou para fora.

Pouco menos de dez minutos após o intervalo, o City ampliou a vantagem. Phil Foden recuperou a posse de bola em uma zona perigosa e tocou para Cherki, que passou por alguns defensores e empurrou a bola com categoria para o gol: 2 a 0.

No entanto, o Palace não quis saber de desistir e voltou de vez para o jogo poucos minutos depois. Yeremy Pino sofreu uma falta e cobrou com perfeição, mandando a bola para as redes via travessão e costas de Gianluigi Donnarumma: 2 a 1.

Mas City e Donnarumma não precisaram lamentar por muito tempo. O Palace errou ao dar espaço a Cherki na entrada da área, e ele aproveitou da melhor forma possível. Seu chute entrou bonito após desviar na perna de Chris Richards: 3 a 1.

Na reta final, o City transformou a vitória em goleada. A organização do Palace falhou em vários momentos, e Foden aproveitou novamente. O driblador se aproximou do gol e rolou para o lado para Haaland, que bateu forte para marcar no canto curto: 4 a 1.