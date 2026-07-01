Destaques das quartas de final... Sete seleções se classificaram e três confrontos foram definidos

Os contornos das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 começaram a se definir ao final do terceiro dia da segunda fase do torneio, que está sendo disputado nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

7 classificados

Até o momento, sete seleções garantiram suas vagas nas oitavas de final: Canadá, Brasil, Paraguai, Marrocos, Noruega, França e México.

O Canadá foi o primeiro a se classificar para esta fase após derrotar a África do Sul por 1 a 0, enquanto o Brasil se classificou ao vencer o Japão por 2 a 1, e o Paraguai avançou após causar uma grande surpresa ao derrotar a Alemanha nos pênaltis por 4 a 3.

Além disso, a seleção do Marrocos conquistou uma classificação emocionante ao derrotar a Holanda nos pênaltis por 3 a 2, enquanto a Noruega se juntou a ela após vencer a Costa do Marfim por 2 a 1, a França após golear a Suécia por 3 a 0 e o México após vencer o Equador por 2 a 0.

Entre os árabes, uma vaga está garantida até o momento com a classificação do Marrocos para esta fase, enquanto a oportunidade parece favorável para o Egito e a Argélia reforçarem essa presença.

Entre as sete seleções classificadas, há apenas duas europeias — França e Noruega —, contra duas latino-americanas — Brasil e Paraguai —, além de duas da América do Norte — Canadá e México —, enquanto o Marrocos representa o continente africano.

3 confrontos

Três confrontos já estão confirmados para as oitavas de final, com os horários (no horário de Meca) definidos da seguinte forma:

Sábado, 4 de julho

Canadá x Marrocos (às 20h).

Domingo, 5 de julho

Paraguai x França (00h00).

Brasil x Noruega (às 23h).

A seleção mexicana continua sendo a única classificada para esta fase que ainda não sabe quem será seu próximo adversário, pois enfrentará o vencedor da partida entre Inglaterra e República Democrática do Congo, marcada para esta quarta-feira à noite.

9 vagas restantes

A fase de 32 continua nos próximos dias, quarta, quinta, sexta e sábado, para definir mais 9 vagas e completar o grupo das 16 seleções classificadas.

A seguir, as datas dos nove jogos restantes:

Quarta-feira, 1º de julho

Inglaterra x República Democrática do Congo (às 19h).

Bélgica x Senegal (às 23h).

Quinta-feira, 2 de julho

Estados Unidos – Bósnia e Herzegovina (às 03h00).

Espanha – Áustria (às 22h).

Sexta-feira, 3 de julho

Portugal – Croácia (às 02h00 da manhã).

Suíça – Argélia (às 06h00 da manhã).

Austrália – Egito (às 21h).

Sábado, 4 de julho

Argentina x Cabo Verde (à 01h da manhã).

Colômbia – Gana (às 04h30 da manhã).