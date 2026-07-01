Destaques das quartas de final... Sete seleções se classificaram e três confrontos foram definidos

Os contornos das oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 começaram a se definir ao final do terceiro dia da segunda fase do torneio, que está sendo disputado nos Estados Unidos, no Canadá e no México.
7 classificados
Até o momento, sete seleções garantiram suas vagas nas oitavas de final: Canadá, Brasil, Paraguai, Marrocos, Noruega, França e México.
O Canadá foi o primeiro a se classificar para esta fase após derrotar a África do Sul por 1 a 0, enquanto o Brasil se classificou ao vencer o Japão por 2 a 1, e o Paraguai avançou após causar uma grande surpresa ao derrotar a Alemanha nos pênaltis por 4 a 3.
Além disso, a seleção do Marrocos conquistou uma classificação emocionante ao derrotar a Holanda nos pênaltis por 3 a 2, enquanto a Noruega se juntou a ela após vencer a Costa do Marfim por 2 a 1, a França após golear a Suécia por 3 a 0 e o México após vencer o Equador por 2 a 0.
Entre os árabes, uma vaga está garantida até o momento com a classificação do Marrocos para esta fase, enquanto a oportunidade parece favorável para o Egito e a Argélia reforçarem essa presença.
Entre as sete seleções classificadas, há apenas duas europeias — França e Noruega —, contra duas latino-americanas — Brasil e Paraguai —, além de duas da América do Norte — Canadá e México —, enquanto o Marrocos representa o continente africano.
3 confrontos
Três confrontos já estão confirmados para as oitavas de final, com os horários (no horário de Meca) definidos da seguinte forma:
Sábado, 4 de julho
Canadá x Marrocos (às 20h).
Domingo, 5 de julho
Paraguai x França (00h00).
Brasil x Noruega (às 23h).
A seleção mexicana continua sendo a única classificada para esta fase que ainda não sabe quem será seu próximo adversário, pois enfrentará o vencedor da partida entre Inglaterra e República Democrática do Congo, marcada para esta quarta-feira à noite.
9 vagas restantes
A fase de 32 continua nos próximos dias, quarta, quinta, sexta e sábado, para definir mais 9 vagas e completar o grupo das 16 seleções classificadas.
A seguir, as datas dos nove jogos restantes:
Quarta-feira, 1º de julho
Inglaterra x República Democrática do Congo (às 19h).
Bélgica x Senegal (às 23h).
Quinta-feira, 2 de julho
Estados Unidos – Bósnia e Herzegovina (às 03h00).
Espanha – Áustria (às 22h).
Sexta-feira, 3 de julho
Portugal – Croácia (às 02h00 da manhã).
Suíça – Argélia (às 06h00 da manhã).
Austrália – Egito (às 21h).
Sábado, 4 de julho
Argentina x Cabo Verde (à 01h da manhã).
Colômbia – Gana (às 04h30 da manhã).