Destaque no Mundial de Clubes, Luciano Vietto não deve seguir no Al Hilal

Jogador sofreu para se adaptar ao clube saudita e chegou a ser emprestado ao rival Al Shabab

Um dos grandes destaques do Mundial de Clubes do Marrocos, Luciano Vietto, do Al Hilal, chamou à atenção de torcedores de clubes brasileiros que acompanharam a competição. O jogador tem contrato com o time saudita até junho deste ano e já pode assinar pré-contrato com qualquer equipe.

Vietto chegou ao Al Hilal em 2020 após o clube investir cerca de 7 milhões de euros em sua contratação junto ao Sporting. Ele chegou com status de grande reforço, mas sofreu para se adaptar. Sem muito espaço, foi emprestado ao Al Shabab por seis meses e retornou em meados do ano passado.

Ainda sem conseguir constância com a camisa do Al Hilal, Vietto, que tem 29 anos de idade, evoluiu nos últimos meses e no Mundial de Clubes teve o auge de suas atuações pelo clube saudita. O jogador terminou a competição em evidência e, segundo soube a GOAL, representantes do atleta receberam algumas consultas para entender a situação do jogador.

Depois das boas atuações, o Al Hilal estuda conversar com Vietto por uma renovação de contrato com o intuito de negociar o jogador no mercado da bola e fazer algum dinheiro. Ainda é difícil que o atleta, que ganha quase R$ 2 milhões por mês de salário, siga no clube.

Além do Al Hilal e do Al Shabab, Vietto vestiu as camisas de Sporting, Atlético de Madrid, Fulham, Valência, Sevilla e Villarreal. Ele começou a carreira nas divisões de base do Racing.