Invicto contra a Juventus, Ribéry é esperança da Fiorentina contra seu maior carrasco

O francês tem excelentes lembranças de encontros contra a Juve, ao contrário de sua atual equipe

Em sua apresentação como novo reforço da , o atacante Pedro disse, dentre outras coisas, que “será um prazer enfrentar Cristiano Ronaldo”. Neste sábado (14), a Viola recebe a pela terceira rodada da italiana em jogo que terá transmissão exclusiva do DAZN.

Acompanhe a Serie A italiana ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Mais artigos abaixo

Embora exista uma diferença gigante tanto na capacidade de investimento, quanto na qualidade de elenco ou sala de troféus, o duelo entre Fiorentina e Juventus é tradicional e repleto de rivalidade. E quem costuma se dar pior é a Viola: nos últimos 160 encontros, foram 77 derrotas, o que coloca a Velha Senhora como maior carrasco da equipe de Florença.

Mas se há uma esperança para o time de Vincenzo Montella para o duelo que se avizinha, ela se chama Franck Ribéry. O veterano francês, contratado sem custo após muitos anos de sucesso no de Munique, ainda não foi titular. Saiu do banco de reservas nas duas derrotas da Fiorentina até aqui (para e ) e pouco fez, mas é o seu histórico justamente contra a Juventus que anima os torcedores que irão ao estádio Artemio Franchi no sábado (12).

A equipe de Turim foi o adversário que Ribéry mais vezes enfrentou, com o Bayern, na : foram cinco jogos e nenhuma derrota – três vitórias e dois empates. O grande problema é que o francês não participou de nenhum gol em tais confrontos. Neste sábado (14), será uma das maiores esperanças para ser o “carrasco do carrasco”. A questão é que a Fiorentina está, apesar do aumento recente no investimento, longe do poderio técnico de sua época no futebol alemão. De qualquer forma, é um clássico que sempre vale a pena ficar de olho!