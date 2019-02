Destaque em 2018, Léo Duarte vira opção no Fla e pode ter futuro longe do clube

Em caso de boa proposta no meio do ano, é possível que o jovem zagueiro deixe o Flamengo; aproveitamento nos próximos meses pode ser decisivo

Depois da eliminação na Taça Guanabara, o técnico Abel Braga precisa tomar algumas decisões. Definir o centroavante titular e a entrada ou não de Arrascaeta entre os 11 iniciais são algumas delas. No entanto, enquanto o treinador ainda tem dúvidas na frente, a defesa parece não tirar o sono do comandante.

Rodrigo Caio e Rhodolfo vem compondo a zaga titular, no estilo que Abel gosta, experiência. Por outro lado, Léo Duarte acabou perdendo terreno, o zagueiro de 22 anos foi o grande destaque do Flamengo no setor e quase foi convocado por Tite.

Chegou a ser observado pela comissão técnica da Selecão, mas o calendário brasileiro, que obrigou o treinador da Canarinho a diminuir o número de convocados do futebol brasileiro, atrapalhou o jovem Rubro-Negro.

A situação pode, inclusive, ser decisiva para uma possível saída de Léo Duarte no meio do ano. Caso chegue uma boa proposta e o zagueiro não tenha minutos consideráveis, é bem difícil que siga no clube. Vale ressaltar que, o Flamengo se preparou no início da temporada para não precisar negociar ninguém, mas tirar isso do papel pode ser difícil, principalmente depois da tragédia no Ninho do Urubu.



(Foto: Gilvan de Souza / Flamengo / Divulgação)

Antes do acidente, o clube apostava na janela do meio do ano para trazer o tão sonhado zagueiro, uma vez que teve os planos de contratar Dedé frustrados pelo alto valor e ouviu de Miranda que a preferência era seguir na Europa. No caso do jogador da Inter de Milão, há a possibilidade de uma nova conversa se nenhuma boa proposta aparecer no meio do ano, que é de fato a grande janela do futebol europeu.



(Foto: Getty Images)

Durante a Florida Cup, Abel deixou claro que ainda esperava a chegada de um zagueiro de peso, o que por enquanto não aconteceu. Isso ainda dá a oportunidade a Leo Duarte de brigar por mais minutos, principalmente levando em consideração os problemas físicos que Rhodolfo apresentou na última temporada.

Vale ressaltar também que Rodrigo Caio é um nome que agrada e muito a Tite, que foi ao Maracanã no Fla-Flu observa-ló. Mas de modo geral, Léo não tem mais a importância que conquistou em 2018 e os próximos meses serão decisivos para sua sequência ou não no clube. Caso seja pouco aproveitado, vai ser difícil segura-ló, principalmente se chegar uma boa proposta pelo jogador.



Aos 22 anos de idade, Léo Duarte tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2022 e multa de 50 milhões de euros para o exterior. Mas vale lembrar que zagueiro não saí do Brasil por valores muito elevados. A maior transação de um atleta neste setor foi Breno. Na ocasião, defendia o São Paulo e saiu por 12 milhões de euros para o Bayern de Munique.