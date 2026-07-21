O Barcelona iniciou os seus esforços para contratar o argentino Julián Álvarez, avançado do Atlético de Madrid, há já vários meses, tendo começado a explorar a possibilidade de assinar com ele no ano passado.

Mas as semanas passam, o negócio não fica fechado, e o treinador do Barcelona, Hansi Flick, quer saber o quanto antes com que jogadores poderá contar para a época de 2026-2027, começando a perder a paciência. No entanto, segundo o jornal "Marca", o Barcelona tranquiliza-o.

O jornal acrescentou que os responsáveis do Barcelona estão confiantes de que a tática de pressionar e desgastar o adversário dará frutos em breve, tanto para o jogador como para o Atlético de Madrid.

Julián Álvarez é considerado o principal alvo do Barcelona para substituir Robert Lewandowski como jogador mais adiantado na linha de ataque, e todos — treinadores, dirigentes e membros da direção do Barcelona — continuam a acreditar na contratação do argentino, apesar da recusa do Atlético de Madrid quanto à proposta apresentada pelo clube catalão.

Neste sentido, a pressão que o jogador pode exercer é considerada decisiva, segundo responsáveis do Barcelona.

Joan Laporta, presidente do clube catalão, comentou há dias: "Quando um jogador quer sair, a posição do Barcelona enquanto clube é a de que lhe facilitaremos as coisas caso queira deixar o Barcelona. Um grande clube não pode ter jogadores descontentes."

O jornal referiu que o avançado argentino pondera não comparecer aos treinos do Atlético de Madrid a 10 de agosto, dia definido pelo treinador argentino Diego Simeone para o regresso do vice-campeão do mundo aos treinos.

O Barcelona acredita que o Atlético de Madrid acabará por ceder, e isto deve-se não só à posição que o internacional argentino, decidido a juntar-se ao Barcelona, assumirá nos próximos dias, mas também ao facto de ter deixado claro que a proposta, apesar do seu elevado valor financeiro, não satisfaz as exigências do Atlético (que reclama uma cláusula de rescisão no valor de 500 milhões de euros) e tem uma data de validade. Limitar a proposta no tempo é uma das táticas de pressão utilizadas pela direção do Barcelona.

Contudo, a direção do Atlético de Madrid mantém-se firme na sua posição de recusa à transferência do jogador, apesar de este ter manifestado abertamente o desejo de deixar o Atlético durante a sua participação com a Argentina no Mundial de 2026. A direção não pretende responsabilizar o jogador pela sua posição e decisão, contando com o seu empresário, uma vez que não quer criar tensão na relação com o profissional que espera manter nas suas fileiras.