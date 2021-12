Desfalque do Grêmio, Kannemann vai passar por cirurgia no quadril

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo e fora do jogo contra o Atlético-MG, última partida do Grêmio no Campeonato Brasileiro, o zagueiro gremista Walter Kannemann vai aproveitar e antecipar um procedimento cirúrgico no quadril, que estava previsto para ocorrer após o campeonato.

Kannemann sofre de síndrome do impacto no quadril, que é decorrente de alterações da anatomia normal do quadril, quadro que neste ano de 2021 ficou mais acentuado, criando limitações em vários movimentos de jogo.

A cirurgia já era para ter sido feita, mas como o Grêmio passou todo o Campeonato Brasileiro na zona do rebaixamento, o zagueiro gremista achou por bem protelar a cirurgia e jogar no sacrifício para tentar ajudar o tricolor a escapar do rebaixamento.

O procedimento irá ocorrer na próxima quarta-feira, no hospital Moinhos de Vento, e a alta está prevista para ocorrer na quinta-feira. O departamento médico gremista não divulgou por quanto tempo Kannemann ficará de fora dos gramados e nem como será o período de recuperação.