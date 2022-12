Desempenho de reservas contra Camarões esfria briga por vaga no time titular da seleção brasileira

Bruno Guimarães, que gerava muita expectativa, foi um dos que tiveram pior atuação

A derrota da seleção brasileira por 1 a 0 para Camarões não teve impacto na classificação da equipe, que manteve o primeiro lugar do grupo G, mas esfriou a briga por uma vaga no time titular do técnico Tite.

O mais prejudicado, talvez, tenha sido Bruno Guimarães. O volante despertava muita expectativa no torcedor e era uma aposta de que poderia ganhar uma vaga no meio-campo.

Bruno teve péssima atuação. Ele entrou no início do segundo tempo e, além de tomar uma série de decisões ruins, desperdiçou duas boas oportunidades de gol nos minutos finais do jogo.

O lamento do volante foi visível na saída do estádio. O jogador passou pela zona mista abatido e cabisbaixo, não quis conversar com a imprensa e seguiu direto para o ônibus da delegação.

Gabriel Jesus e Pedro também não conseguiram fazer uma sombra para Richarlison. O primeiro, começou a partida entre os titulares e teve menos finalizações que os pontas Antony e Gabriel Martinelli. O jogador do Arsenal até recuperou algumas bolas no campo de ataque, mas o desempenho foi insuficiente.

Além disso, Jesus saiu de campo se queixando de dores no joelho e vai passar por exames médicos neste sábado (3), assim como Alex Telles, que deixou o gramado chorando após sofrer uma entorse no joelho direito.

Pedro, que foi a campo aos 18 do segundo tempo, também não conseguiu elevar o desempenho do ataque. O atacante teve uma boa oportunidade dentro da área, fez bem o giro, mas isolou a bola.

Já Antony, que está de olho na vaga de Raphinha, até começou bem o jogo e levantou o estádio com alguns dribles. Mas não manteve o desempenho e caiu de rendimento até o momento de ser substituído, justamente por Raphinha.

Três jogadores em especial foram bem. O primeiro, o goleiro Ederson, que apesar do gol sofrido, fez boas defesas durante o jogo. Fabinho também esteve firme à frente dos zagueiros. Vale lembrar no entanto, a disputa do volante do Liverpool talvez seja a mais cruel, porque briga por posição com Casemiro, o melhor do Brasil na fase de grupos.

Quem deixou boa impressão e confirmou o que vem fazendo nos treinos foi Gabriel Martinelli. O ponta esquerda de 21 anos não sentiu o jogo, começou insinuante, com dribles e arrancadas e criou as melhores chances do Brasil no primeiro tempo. Ele também finalizou duas vezes, mas parou nas mãos do goleiro camaronês.

Rodrygo também ganhou alguns pontos e pode ser opção para Tite caso Neymar realmente não tenha condições de jogo diante da Coreia do Sul, nesta segunda-feira (05).