Mais jovem entre convocados, Gabriel Martinelli se destaca nos treinos da seleção brasileira na Copa

Jogador do Arsenal teve convocação questionado assim como Daniel Alves

Aos 21 anos, Gabriel Martinelli, do Arsenal, tem se destacado nos treinos da seleção brasileira. No pouco tempo que a imprensa tem para assistir as atividades, o atacante mostra muita eficiência nas assistências e nas finalizações. Nesta sexta-feira (02), o jogador ganha uma oportunidade como titular da equipe pela primeira vez.

A convocação de Martinelli não foi tão criticado quanto a de Daniel Alves, mas também recebeu algumas desconfianças por parte da torcida brasileira. O jogador está em grande fase com a camisa do Arsenal, mas talvez se fossem 23 convocados não estaria entre os escolhidos.

Nada disso abala o jogador que vem mostrando trabalho nas atividades. Em conversa com a GOAL, pessoas que acompanham todo o treinamento, também se impressionaram com o desempenho de Martinelli.

A ascensão de Martinelli é interessante. Em 2021, o jogador fez parte do elenco da seleção brasileira campeã olímpica em Tóquio, mas não foi titular. Nesta sexta começará um jogo de Copa do Mundo entre os 11. Vale ressaltar que, Tite tem algumas dúvidas para o confronto, mas já confirmou a escalação do atacante do Arsenal.