Desempenho catastrófico: Carragher pede a exclusão de estrela do Liverpool

Jamie Carragher, ex-astro do Liverpool, acredita que Florian Wirtz, estrela dos Reds, deve ser deixado de fora, após "uma de suas piores atuações" com a camisa da equipe vermelha na partida contra o Bournemouth na noite de domingo, que terminou com a vitória do Liverpool por 1 a 0.

O astro alemão, cujo valor chegou a 116 milhões de libras esterlinas, frustrou as expectativas desde que chegou vindo do Bayer Leverkusen, e Carragher não ficou nem um pouco impressionado com seu desempenho pelos Reds.

Carragher, falando em seu novo podcast Jamie Carragher, disse: "Aquela foi uma das piores atuações que já vi dele com a camisa do Liverpool".

E acrescentou, segundo o jornal "Daily Mail": "Eu critiquei a escassez de suas estatísticas. Mas normalmente, quando você assiste ao Wirtz, você encontra um jogador elegante e organizado, que mantém a bola, e há coisas nele que agradam. Ele sai de situações difíceis nas quais normalmente você esperaria que seu jogador perdesse a bola".

E prosseguiu: "Mas o motivo que me deixa preocupado é que eu não acho que o Wirtz esteja em má fase desde que chegou ao Liverpool. Na verdade, acho que o que estamos vendo é a sua realidade".

Os comentários de Carragher revelaram o quão pouco Wirtz fez para convencer as pessoas de seu talento na Inglaterra, com o especialista da Sky acrescentando que simplesmente não vê "como ele vai machucar" as equipes.

Carragher acrescentou, em sua avaliação mordaz: "Acho que a distância que ele precisa percorrer para justificar o que as pessoas esperavam é grande demais. Você não consegue chegar lá".

E continuou: "Mesmo que ele melhore um pouco e chegue lá, ainda assim não será o que o Liverpool achava que iria conseguir".

E seguiu: "A questão não se limita apenas ao Wirtz, mas vai além dele, para outros efeitos. Quando ele joga na posição de armador, isso significa que Dominik Szoboszlai terá que jogar no meio-campo. Eu não acho que Szoboszlai seja um meio-campista, eu não acho isso".

O técnico do Liverpool, Andoni Iraola, se prepara agora para uma pausa internacional de três semanas com muito o que pensar antes do retorno à competição contra o líder da liga, o Manchester City, em 11 de outubro.

E Carragher completou: "Iraola tem que tomar uma decisão aqui. Wirtz não estaria no meu time no Liverpool".

E apontou: "Acho que a partida contra o Bournemouth foi um jogo importante para o Wirtz. Porque, se ele não fizer uma boa atuação (diante do Bournemouth), vai ter uma pausa de três semanas".

E ponderou: "Quando voltarmos, já teremos entrado em outubro. E, antes que percebamos, o Natal chegará em seis a oito semanas, ou sentiremos que estamos nos aproximando do Natal. Ele tem que fazer alguma coisa!".

E concluiu suas declarações: "Wirtz não estaria no meu time no Liverpool. Já no jogo contra o Manchester City em nossa casa, eu não poderia escalá-lo na equipe".

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